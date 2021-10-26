Школьникам Поморья предлагают отправить свои имена в космос

Российское движение школьников предлагает юным северянам, а также их педагогам и родителям стать участниками необычного проекта и отправить свои имена в космос. Об этом сообщает Министерство образования Архангельской области.

Имена участников отправятся во Вселенную на специальных носителях и будут доставлены на околоземную орбиту на малых космических аппаратах типа CubeSat. Запуск наноспутников намечен на весну 2022 года. Правда, их основной полезной нагрузкой все же станут приборы российских НИИ для мониторинга космической погоды и ультрафиолетовых свечений атмосферы Земли, а также устройства для проведения других научных экспериментов.

Для участия в проекте «Отправь свое имя в космос!» нужно зарегистрироваться на сайте РДШ.РФ, заполнить и загрузить в личный кабинет согласие на обработку персональных данных, подать заявку в разделе «Проекты», а затем сфотографироваться со своим посланием в космос (оно может быть написано на ватмане или табличке) и загрузить фото на сайт (раздел «Акции»).

Сбор фотографий продлится до 15 ноября включительно.