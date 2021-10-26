Шоколадная фабрика и прогулки: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми провели выходные в Напе

Вадим Карасев

47-летняя Виктория Бекхэм опубликовала в инстаграме новые трогательные фото с детьми. На одном из снимков она нежно прижимается к 10-летней дочери Харпер, а на другом позирует вместе с 16-летним сыном Крузом, который уже обогнал ее по росту.





Виктория Бекхэм с сыном Крузом

Фото были сделаны по время семейной поездки в Напу (штат Калифорния). Для прогулки Виктория подобрала стильный образ из вещей ее собственного бренда VB: светло-серого свитера и джинсов клеш — самой любимой модели дизайнера.

Самый прекрасный осенний день. Шлем поцелуи из Напы!

— подписала Бекхэм новые снимки с младшими детьми.





Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

В этот же день компания вместе с главой семейства Дэвидом Бекхэмом отправилась на шоколадную фабрику при магазине сладостей Woodhouse Chocolate. На производстве Дэвид и Харпер сами попробовали себя в роли шоколатье. Владелец американского футбольного клуба "Интер Майами" пробовал сделать конфеты из белого шоколада с начинкой, а его дочь Харпер под руководством кондитеров отлила из шоколада розовую туфельку, которую потом украсила съедобными фигурами в виде цветов.





Дэвид Бекхэм





Мы съедим ее или будем носить?

— поинтересовалась Виктория у дочери.

Будем носить!

— с восторгом и улыбкой заявила Харпер.





Харпер Бекхэм





Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер





Дэвид Бекхэм

В США Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с младшими детьми в очередной раз прибыли по делам футбольного клуба Бекхэма "Интер Майами". На минувших выходных звезда футбола также опубликовал в своем инстаграме трогательное фото с женой, сделанное во время семейного ужина.

Свидание в винной стране с детьми, которые смущаются, когда их просят сфотографировать маму и папу. Спасибо Харпер за фото. Круз, извини, что смутили,

— с юмором подписал Дэвид фото, на котором Виктория нежно целует его в щеку.

Яна Марковская