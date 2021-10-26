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СМИ: актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве

СМИ: актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве

81-летняя звезда советского кино Светлана Светличная пропала в Москве: она не выходит на связь с 21 октября. Издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщило, что вчера в полицию обратился мужчина, который заявил, что его мать Светлана Светличная пропала, и он ничего не знает о ее нынешнем местонахождении. В главке уточнили, что сотрудники полиции уже разыскивают женщину, а по факту обращения проводится проверка.

Актриса Светлана Светличная, 1940 года рождения, не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения,

— сообщило издание со ссылкой на источник.


Светлана Светличная

В телеграм-канале Baza уточняется, что ситуация осложняется тем, что звезда "Бриллиантовой руки" страдает деменцией и может забыть адрес своего дома. Родственники Светланы дали полиции особые приметы, которые должны помочь в ее поисках: по их словам, Светличная может быть одета в норковую шубу, черную шляпу, туфли, колготки и перчатки.


Впрочем, друг актрисы Иван Николаев утверждает, что волноваться не о чем. По его словам, Светлана просто переехала поближе к родственникам и находится в полной безопасности. Николаев уточнил, что Светличная не желает общаться с прессой.

Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в пяти минутах езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет,

— поделился Николаев своей версией с РИА "Новости".

Прокомментировал внезапное исчезновение актрисы и ее менеджер Сергей Рублев. Он также заверил, что актриса никуда не пропадала, и рассказал о ее проблемах со здоровьем.

Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, это не значит, что она пропала. Она не выходит на связь, потому что возраст. Я сейчас не волновался бы. Она живет "в своем мироощущении", как это бывает у пожилых. О том, что она переезжала куда-то в последнее время, у меня нет подтверждения, она живет в своей квартире,

— рассказал Рублев в беседе с РБК.


Позже издание "Газета.ру" связалось с 60-летним сыном Светланы Светличной Алексеем Ивашовым, и он заявил, что не подавал заявление в полицию. Он также уточнил, что ничего не знает о местонахождении матери, потому что не поддерживает с ней связь:

Я не знаю ничего. Ничего я не подавал. Я не знаю, где моя мама находится, потому что я с ней не общаюсь.

Ранее сообщалось, что Светлана Светличная получила травму во время съемок очередной картины: на нее упал софит. По слухам, после этого у актрисы начались серьезные проблемы со здоровьем и появились первые признаки деменции.

Известность Светличная получила благодаря своим ролям в картинах "Герой нашего времени", "Не самый удачный день" и других, однако всенародную популярность актрисе принесла роль в фильме "Бриллиантовая рука".


Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука"
Яна Марковская
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По материалам: spletnik.ru

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