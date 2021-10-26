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Соцопрос выявил негативное отношение большинства россиян к радикальной оппозиции

Соцопрос выявил негативное отношение большинства россиян к радикальной оппозиции

Большинство россиян негативно относятся к радикальной оппозиции. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса граждан, проведенного интернет-порталом Комитет защиты национальных интересов.

Так, 62,6% считают, что оппозиция руководствуется только личными интересами или действует по указке извне. Всего 17,9% респондентов считают, что они борются за права граждан.

Более 50% совершенно не одобряют (31,5%) или скорее не одобряют (18,8%) организаторов и участников несанкционированных акций протеста. Этот показатель вырос на 15% с начала года. Одобрение же, напротив, упало с января почти на 20%. Сегодня только 16,1% полностью одобряют действия участников уличных акций и еще 11,8% — скорее одобряют.

В общей сложности порталом было опрошено 3000 человек старше 18 лет по всей России, доля опрошенных из городов Москва - 12,5%, Санкт-Петербург- 7,8%.

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По материалам: uposters.ru

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