Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза оказался украинским
В составе экипажа панамского контейнеровоза "Люсия", который был спасен российскими военными от пиратов, оказалось два десятка граждан Украины. Помимо них, в команду входили лишь один россиянин и один гражданин Румынии.
Командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик рассказал РИА "Новости", что капитан "Люсии" попросил предоставить конвой и просьба была удовлетворена. ВМФ России обеспечит контроль судоходства до конца дня, дальше будут приниматься новые решения.
Как сообщал Ruposters, пираты напали на корабль, когда тот шел из Того в Камерун под флагом Панамы. Экипаж в соответствии с инструкцией забаррикадировался и подал сигнал бедствия, на который отреагировали моряки с БПК "Вице-адмирал Кулаков". В воздух был поднят военный вертолет Ка-27ПС.