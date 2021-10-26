Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза оказался украинским

Вадим Карасев

В составе экипажа панамского контейнеровоза "Люсия", который был спасен российскими военными от пиратов, оказалось два десятка граждан Украины. Помимо них, в команду входили лишь один россиянин и один гражданин Румынии.

Командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик рассказал РИА "Новости", что капитан "Люсии" попросил предоставить конвой и просьба была удовлетворена. ВМФ России обеспечит контроль судоходства до конца дня, дальше будут приниматься новые решения.

Уточнили обстановку, что в команде судна было 22 человека: 1 россиянин, гражданин РФ, один румын и 20 украинцев. Все находились живые и здоровые и укрыты в этом помещении (внизу в кормовой части корабля — прим.).

Как сообщал Ruposters, пираты напали на корабль, когда тот шел из Того в Камерун под флагом Панамы. Экипаж в соответствии с инструкцией забаррикадировался и подал сигнал бедствия, на который отреагировали моряки с БПК "Вице-адмирал Кулаков". В воздух был поднят военный вертолет Ка-27ПС.