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Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза оказался украинским

Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза оказался украинским

В составе экипажа панамского контейнеровоза "Люсия", который был спасен российскими военными от пиратов, оказалось два десятка граждан Украины. Помимо них, в команду входили лишь один россиянин и один гражданин Румынии.

Командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик рассказал РИА "Новости", что капитан "Люсии" попросил предоставить конвой и просьба была удовлетворена. ВМФ России обеспечит контроль судоходства до конца дня, дальше будут приниматься новые решения.

Уточнили обстановку, что в команде судна было 22 человека: 1 россиянин, гражданин РФ, один румын и 20 украинцев. Все находились живые и здоровые и укрыты в этом помещении (внизу в кормовой части корабля — прим.).

Как сообщал Ruposters, пираты напали на корабль, когда тот шел из Того в Камерун под флагом Панамы. Экипаж в соответствии с инструкцией забаррикадировался и подал сигнал бедствия, на который отреагировали моряки с БПК "Вице-адмирал Кулаков". В воздух был поднят военный вертолет Ка-27ПС.

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По материалам: uposters.ru

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Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза оказался украинским
Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза
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