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Статус муниципального округа уточнили

Статус муниципального округа уточнили

00:17  Автор: Юлия Сапрыгина


Законопроект: № 1238538-7



Новый вид муниципального образования, который появился ещё в 2019 году, теперь закрепят в 22 федеральных законах. Соответствующий проект закона кабмина, депутаты рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, ранее принятый закон № 87-ФЗ ввел новый вид муниципального образования — муниципальный округ. Таким статусом может быть наделена территория, объединяющая несколько населенных пунктов в случае, если она не отвечает критериям городского округа. При этом, муниципальный округ наделён полномочиями, аналогичными полномочиям городского округа.

Решение создавать новый округ или сохранить ныне действующий формат субъекты и муниципалитеты будут принимать самостоятельно исходя из конкретных экономических, социальных и правовых особенностей, исторических традиций. 

В муниципальных округах смогут создавать комиссии по мобилизации


Перейти на новый статус все подходящие под определение территории могут до 2025 года. До этого времени установлен переходный период, во время которого нужно привести в соответствие все документы, касающиеся  местного самоуправления в России.

Таких документов в кабмине насчитали 22 — от закона О переписи до закона о Подсобном хозяйстве и другие. Именно во столько федеральных законов теперь и планируют внести изменения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



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По материалам: pnp.ru

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