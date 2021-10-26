Светлана Лобода, жена Моргенштерна, Нино Нинидзе и другие приняли участие в модном показе

Вадим Карасев

Вчера в московском Петровском путевом дворце в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся модный показ грузинского бренда Bichola. Новую коллекцию дизайнера Бичоллы Тетрадзе, которая получила название "Сон в летнюю ночь", представляли российские знаменитости — друзья бренда и модельера. Так, на подиум вышли Светлана Лобода, супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина, Нино Нинидзе, Мария Миногарова и другие.

Приняла участие в показе и 18-летняя дочь Нателлы Крапивиной София. Продюсер пришла поддержать дочку лично и здесь же встретилась со своей бывшей подопечной Светланой Лободой. Несмотря на то что сотрудничество они прекратили, их дружба не закончилась. Вчера они воссоединились и фотографировались вместе.





Светлана Лобода









Дилара Зинатуллина





Нино Нинидзе





Мария Миногарова









Закрывала модный показ Светлана Лобода, которая вышла на подиум в свадебном платье под марш Мендельсона. Она выглядела очень уверенной и спокойной.

Для супруги рэпера Моргенштерна участие в подиумном показе стало дебютным. Дефилировала она под саундтрек к сериалу "Игра престолов", который по настроению соответствовал ее "хищному" образу: она была одета в леопардовую блузку и юбку с большим разрезом. С задачей, несмотря на отсутствие поддержки в лице любимого мужа, она справилась отлично и осталась собой довольна.





София КрапивинаСветлана Лобода и Нателла КрапивинаКсения СухиноваСветлана Лобода с гостьей





Дилара Зинатуллина с гостьейБичолла Тетрадзе и участницы показа









Мариана Панкина