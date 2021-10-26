Сын Зайцева об госпитализации отца: "Его хотят сделать недееспособным и оформить опекунство"
Сын 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева Егор подтвердил информацию, что его отца положили в клинику. По словам мужчины, семья теперь не может связаться с кутюрье, сообщает Teleprogramma.pro.
Егор Зайцев поделился своим мнением о том, что в настоящее время происходит со страдающим от болезни Паркинсона модельером.
Как утверждает Егор Зайцев, посторонние люди сейчас контролируют все действия знаменитого кутюрье.
"Мы не можем с ним связаться, а сам он на связь не выходит. Вокруг него посторонние люди, которые контролируют все его действия, дают какие-то лекарства, решают, с кем он может говорить, а с кем — нет. Мне адвокаты объяснят, что его хотят сделать недееспособным и оформить опекунство", - заявил сын Вячеслава Зайцева.
Как отмечают СМИ, Егор Зайцев говорит про Галину Гарафутдинову, считая, что женщина собирается оформить опеку над мэтром.
Галина Гарафутдинова, которая на протяжении многих лет дружит с Вячеславом Зайцевым, ранее раскрыла, что модельер находится на самом деле под ее опекой.
"Госпитализации никакой нет. С 12 октября Вячеслав Михайлович находится на плановой реабилитации. В данный момент он едет на занятия по развитию речи. С ним занимаются, все нормально, все хорошо. Все эти слухи о госпитализации — происки товарищей, которые говорили, что над Славой якобы издеваются. Они хотят похоронить его", — сказала "Стархиту" Галина Гарафутдинова.
Как писал ранее NEWSTES, страдающий Паркинсоном Слава Зайцев пожаловался на угрозы, подав заявления в прокуратуру и СК.