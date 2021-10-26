Сын Зайцева об госпитализации отца: "Его хотят сделать недееспособным и оформить опекунство"

Вадим Карасев

Сын 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева Егор подтвердил информацию, что его отца положили в клинику. По словам мужчины, семья теперь не может связаться с кутюрье, сообщает Teleprogramma.pro.

Егор Зайцев поделился своим мнением о том, что в настоящее время происходит со страдающим от болезни Паркинсона модельером.



Уже полгода отца определяют в какие-то больницы, а мы не можем с ним связаться и на него повлиять. Недавно я через знакомых нашел хорошую клинику с отличным немецким оборудованием, хотел отправить отца туда на лечение, чтобы ему действительно помогли, но как только об этом стало известно, его упекли в непонятную нам клинику. У отца проблема с троичным нервом, ему могут помочь, но нам не дают.

Как утверждает Егор Зайцев, посторонние люди сейчас контролируют все действия знаменитого кутюрье.

"Мы не можем с ним связаться, а сам он на связь не выходит. Вокруг него посторонние люди, которые контролируют все его действия, дают какие-то лекарства, решают, с кем он может говорить, а с кем — нет. Мне адвокаты объяснят, что его хотят сделать недееспособным и оформить опекунство", - заявил сын Вячеслава Зайцева.

Как отмечают СМИ, Егор Зайцев говорит про Галину Гарафутдинову, считая, что женщина собирается оформить опеку над мэтром.

Хайп вокруг отца им нужен, и я не хочу лишний раз помогать в этом. Если будет что-то серьезное, то, конечно, мы обратимся в полицию. Но пока писать заявления — это не наши методы. Мы говорим ему: "Папа, если тебя пугают или угрожают – скажи"». Он понимает и обещает, что обязательно скажет. Я же не могу помимо его воли что-то предпринимать. Я действую в рамках Уголовного кодекса РФ

Галина Гарафутдинова, которая на протяжении многих лет дружит с Вячеславом Зайцевым, ранее раскрыла, что модельер находится на самом деле под ее опекой.

"Госпитализации никакой нет. С 12 октября Вячеслав Михайлович находится на плановой реабилитации. В данный момент он едет на занятия по развитию речи. С ним занимаются, все нормально, все хорошо. Все эти слухи о госпитализации — происки товарищей, которые говорили, что над Славой якобы издеваются. Они хотят похоронить его", — сказала "Стархиту" Галина Гарафутдинова.



Как писал ранее NEWSTES, страдающий Паркинсоном Слава Зайцев пожаловался на угрозы, подав заявления в прокуратуру и СК.