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Тюменские коммунальщики благоустроили детскую площадку навозом

Тюменские коммунальщики благоустроили детскую площадку навозом

В городе Урай Тюменской области во время работ по благоустройству в одном из дворов третьего микрорайона высыпали кучу навоза, сообщает URA.Ru.

Местные жители сообщили, что во дворе должна появиться спортивная площадка для детей. Когда привезли навоз, жильцы испугались, что вместо нее появится лужайка с травой.

"Во двор выгрузили сначала свежий навоз. Жители не поняли, каким образом спортивные площадки связаны с покрытием из навоза. Администрация быстро отреагировала на возмущение жителей и заменила живое удобрение на торф. Оказалось, подрядчик перепутал. Итог – спортивные площадки для детей отменяются. На их месте будет торф, засеянный травой. Осталось понять, в чем заключалось "благоустройство", - пожаловалась жительница дома, во дворе которого все произошло.

Возмущение жильцов вызвало еще и то, что навоз вывалили на парковочное место для инвалидов. Комментарий в мэрии по поводу случившегося агентству взять не удалось.

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По материалам: uposters.ru

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