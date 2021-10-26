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Участники Всероссийской Юниор-Лиги КВН Российского Союза Молодёжи выступят на Первом канале

Участники Всероссийской Юниор-Лиги КВН Российского Союза Молодёжи выступят на Первом канале


31 октября в 14:00 участники Всероссийской Юниор-Лиги КВН Российского Союза Молодёжи продемонстрируют своё творчество в эфире Первого канала. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.

В текущем сезоне участие в отборочном туре приняли 220 детских команд КВН со всей России, а 32 лучшие встретились на сцене концертного зала «Планета КВН», чтобы побороться за выход во второй этап и право выступить на большой сцене. Условия игры для детей отличаются от установленных для взрослых команд КВН. Юные участники соревнуются в двух больших конкурсах: «Приветствие» (после которого отсеивается часть команд) и «Сказка».

В первом четвертьфинале в бою за звание весёлых и находчивых сойдутся «Дети Басты» из Ростова-на-Дону, «Ровесник» из Кронштадта (Ленинградская область), «Карусель» из Тынды (Амурская область) и «Дабл Трабл» из Перми. В полуфинал выходят 12 команд, в финал – три, и только одна сможет назвать себя чемпионом шоу талантов «Детский КВН».

Всероссийская Юниор-Лига КВН реализуется Российским Союзом Молодёжи с 2001 года, а с 2005 года – это единственная официальная Детская Лига Международного союза КВН.

Основным организатором игр детского КВН является общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи». Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Дата и время: 31 октября в 14:00 (по московскому времени).

Место: Первый канал.

# Общество
По материалам: edu.ru

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