Ученые ОмГПУ разрабатывают методику преподавания математики в смешанном формате

Ученые Омского государственного педагогического университета продолжают разрабатывать смешанную методику преподавания математики в общеобразовательной организации. Благодаря этому в процессе обучения дети смогут работать как в реальной, так и в виртуальной среде. Акцент делается в том числе и на самообучении.

Ученые провели исследование и проанализировали цифровые образовательные ресурсы, платформы и онлайн-сервисы, которые можно использовать на уроках.

Уже разработано несколько онлайн-курсов, которые могут использоваться в ходе реализации смешанного обучения математике. Все курсы находятся на образовательном портале «Школа».

Кроме того, команда проекта организовала Всероссийскую научно-практическую конференцию «Инновационные подходы к обучению математике в школе и вузе». Более 100 педагогов приняли участие и в организованном командой вебинаре для учителей математики «Смешанное обучение математике: возможности и особенности реализации в школе».

«В процессе обучения математике в настоящее время можно использовать различные цифровые ресурсы, начиная с презентаций и демонстрационных компьютерных программ и заканчивая программами динамической геометрии и онлайн-сервисами. Все они открывают большие возможности для учащихся в овладении математическими знаниями», – отметила руководитель проекта, заведующая кафедрой математики и методики обучения математике ОмГПУ Марина Викторовна Дербуш.