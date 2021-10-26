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Украинцы начали штурмовать газовые компании из-за высоких тарифов ЖКХ

Украинцы начали штурмовать газовые компании из-за высоких тарифов ЖКХ

В городе Житомире на Украине местные жители ворвались в офис региональной газовой компании. До этого они около часа требовали встречи с руководством фирмы на улице.

Протестующие были недовольны высокими ценами на газ. Они дошли до кабинета председателя правления Валентина Ющенко, но диалог с ним не задался — началась потасовка, а затем в здание ворвались полицейские.


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Протест инициировал мэр города Сергей Сухомлин — он сам призвал горожан собираться у офиса газовой компании, поскольку та планирует поднять тарифы в 2,5 раза. Задержанных или пострадавших по итогам митинга не было.

Как сообщал Ruposters, из-за проблем с запасами газа на Украине заговорили о режиме чрезвычайного положения. Не лучше ситуация и с углем: уже начали останавливаться ТЭС, а цена на него в Европе выросла на прошлой неделе до $232,2 за тонну, побив 20-летний рекорд.

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По материалам: uposters.ru

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