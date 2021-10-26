В Балтийске произошёл взрыв в жилом доме

15:15 Автор: Тамила Аскерова

Источник: РИА Новости

В жилом доме в Балтийске (Калининградская область) произошёл хлопок газовоздушной смеси, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главк областного МЧС.

Уточняется, что в доме выбиты окна, после взрыва начался пожар на площади около 50 квадратных метров. Спасатели эвакуируют жильцов.

К тушению пожара привлекли шесть подразделений, в настоящее время открытое горение удалось ликвидировать.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС России, ЧП произошло на улице Ушакова, дом 24. Информация о взрыве поступила в ведомство в 13:58 по московскому времени. «Предположительно, хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 50 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказали в пресс-службе.

Накануне, 25 октября, в результате утечки произошёл взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвёртом этаже жилого дома. С травмами различной степени госпитализировали пятерых человек, в том числе двоих несовершеннолетних 2004 и 2010 годов рождения, а также 70-летнего владельца квартиры, в которой был эпицентр взрыва.

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