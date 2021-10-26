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В Балтийске произошёл взрыв в жилом доме

В Балтийске произошёл взрыв в жилом доме

15:15  Автор: Тамила Аскерова


Источник: РИА Новости



В жилом доме в Балтийске (Калининградская область) произошёл хлопок газовоздушной смеси, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главк областного МЧС.

Уточняется, что в доме выбиты окна, после взрыва начался пожар на площади около 50 квадратных метров. Спасатели эвакуируют жильцов.

К тушению пожара привлекли шесть подразделений, в настоящее время открытое горение удалось ликвидировать.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС России, ЧП произошло на улице Ушакова, дом 24. Информация о взрыве поступила в ведомство в 13:58 по московскому времени. «Предположительно, хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 50 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказали в пресс-службе.

Накануне, 25 октября, в результате утечки произошёл взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвёртом этаже жилого дома. С травмами различной степени госпитализировали пятерых человек, в том числе двоих несовершеннолетних 2004 и 2010 годов рождения, а также 70-летнего владельца квартиры, в которой был эпицентр взрыва.



#происшествия #в регионах


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По материалам: pnp.ru

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