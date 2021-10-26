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В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и первый Кубок по рационализаторству и производительности

В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и первый Кубок по рационализаторству и производительности

В Екатеринбурге на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» состоялась торжественная церемония открытия VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021 и первого Кубка по рационализации и производительности. Мероприятия пройдут с 25 по 29 октября 2021, сообщает пресс-служба проекта. 
 
В рамках WorldSkills Hi-Tech 2021 будут состязаться порядка 500 представителей крупнейших отечественных индустриальных компаний от 16 до 49 лет. Они продемонстрируют свое мастерство в 39 профессиональных компетенциях по пяти направлениям: «Производство и инженерные технологии», «Информационные и коммуникационные технологии», «Строительство и строительные технологии», «Сфера услуг», «Транспорт и логистика». В соревнованиях по девяти компетенциям также примут участие юниоры – более 80 школьников и студентов до 16 лет.

Число компетенций чемпионата WorldSkills Hi-Tech увеличивается в соответствии с актуальными потребностями производства и запросом конкретных отраслей бизнеса. Об этом заявил генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов в ходе встречи с журналистами.

Он отметил, что на первом чемпионате количество компетенций составило 11, а на восьмом чемпионате, который проходит в 2021 году, их стало уже 39. 

«WorldSkills Hi-Tech позволяет отрабатывать и актуализировать стандарты профессионализма в различных отраслях, повысить квалификацию специалистов и дать им новые навыки, привлечь внимание общества к современному формату профессий», – подчеркнул он. 

Роберт Уразов информировал, что в этом году впервые в рамках чемпионата  проводится Кубок по рационализаторству и производительности.

«Мир стремительно меняется, скорость развития технологий растет, можно сказать, уже не по годам, а по дням, и даже по часам. Современный рабочий не может полноценно функционировать без инженерных навыков. Работа становится все более сложной, но все более интересной», – заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
 
Он отметил, что сейчас критически важной становится работа с кадрами.
 
Кубок по рационализации и производительности организован с целью выявления ведущих рационализаторов страны среди предприятий – участников национального проекта «Производительность труда». Его цель – создать базу для поиска инновационных оптимальных решений для повышения эффективности производства и бизнеса в несырьевых отраслях экономики и масштабировать ее на территории страны.
 
Более 200 участников будут выполнять задания, сформированные на основе реальных кейсов организаций. Соревновательные треки Кубка рационализации и производительности «Оптимизация», «Рационализация», «Инновации» включают в себя конкурсные направления, по результатам выполнения которых конкурсанты демонстрируют степень владения навыками в области инструментов бережливого производства, развития производственных систем, изобретательства и прочих механизмов повышения производительности труда.
 
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков рассказал о том, что в реализацию нацпроекта «Производительность труда» включены крупнейшие предприятия региона, работу курирует Региональный центр компетенций. Он отметил также, что WorldSkills Hi-Tech не только объединяет участников разных возрастов и специальностей, но и придает новый импульс развитию региона. 

«Мы принимаем WorldSkills Hi-Tech уже восьмой раз, и сегодня в программу, помимо традиционных компетенций и юниорских состязаний, входит Кубок по рационализаторству и производительности. Надеемся, что он также станет неотъемлемой частью этого мероприятия и в будущем», – заявил он. 

Алексей Шмыков напомнил, что VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021 в Екатеринбурге проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 
 
Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 проводит Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также крупнейших российских холдингов и корпораций в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование». Кубок по рационализации и производительности Ворлдскиллс Россия организован совместно с Министерством экономического развития России и Правительством Свердловской области в соответствии с паспортом федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда».
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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