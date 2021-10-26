В Хабаровском крае стартовали занятия «Школы подготовке вожатых»

Слушатели «Школы подготовки вожатых» приступили к занятиям по двум модулям: теоретическому и практическому. В рамках практического им, в частности, предстоит отработать навыки на новогодней смене в краевом детском центре «Созвездие» и потом сдать итоговый экзамен . Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Хабаровского края.



Центр «Созвездие» является базовой площадкой социально-педагогической направленности в рамках краевого проекта «Педкластер27» и отвечает за подготовку и сопровождение вожатских кадров края. По окончании курса слушателям будет выдано свидетельство о присвоении квалификации вожатого государственного образца, которое впоследствии дает возможность трудоустроиться в любой детский оздоровительный лагерь.