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В Хабаровском крае стартовали занятия «Школы подготовке вожатых»

В Хабаровском крае стартовали занятия «Школы подготовке вожатых»

Слушатели «Школы подготовки вожатых» приступили к занятиям по двум модулям: теоретическому и практическому.  В рамках практического им, в частности, предстоит отработать навыки на новогодней смене в краевом детском центре «Созвездие» и потом сдать итоговый экзамен . Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Хабаровского края.
 
Центр «Созвездие» является базовой площадкой социально-педагогической направленности в рамках краевого проекта «Педкластер27» и отвечает за подготовку и сопровождение вожатских кадров края. По окончании курса слушателям будет выдано свидетельство о присвоении квалификации вожатого государственного образца, которое впоследствии дает возможность трудоустроиться в любой детский оздоровительный лагерь.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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