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В экспертизу учебников хотят включить проверку иллюстраций

В экспертизу учебников хотят включить проверку иллюстраций

22:30  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство просвещения предложило уточнить критерии экспертизы федерального перечня учебников, в том числе включив в него проверку изданий на наличие ошибок в иллюстрациях. Об этом свидетельствует документ, опубликованный во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Федеральный перечень учебников — это список изданий, допущенных для использования в российских школах.

В качестве общих критериев ведомство предложило установить отсутствие в учебнике грамматических, орфографических, пунктуационных, речевых ошибок, в том числе применительно к иллюстративному материалу, комментариям, примечаниям и прочей текстовой информации, говорится в проекте.

В сентябре СМИ сообщали, что в учебнике по английскому языку издательства «Просвещение» для шестого класса, рекомендованном Министерством образования, обнаружили ссылку на порносайт. Она встречается в изданиях 2008-го (тираж — 70 тысяч экземпляров), 2014-го (50 тысяч) и 2021 годов. 

После этого в Минпросвещения заявили, что заключения экспертов по данным изданиям будут пересмотрены, а учебник — отозван.

Обучающие онлайн — программы пройдут государственную экспертизу


15 октября депутаты от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной экспертизе учебников колледжей и вузов, которые используют по обязательным для изучения предметам.



#образование #школы


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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