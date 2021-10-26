В кабмине проработают снижение стоимости автоперевозок рыбы в рамках Севморпути

20:50 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 12 ноября проработать вопрос о снижении стоимости перевозки рыбы автомобильным транспортом в рамках Северного морского пути, сообщает во вторник ТАСС.

Поручение дано Министерству транспорта, Министерству промышленности и торговли, Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерству сельского хозяйства и Федеральному агентству по рыболовству.

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Росрыболовству также поручено совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и отраслевыми ассоциациями подготовить и представить в Минвостокразвития предложения рыбодобывающих организаций на перевозку Северным морским путем продукции из дальневосточных прибрежных регионов в остальные субъекты.

Минсельхозу, в свою очередь, поручено проработать требования к площадкам для организации «рыбных бирж», которые бы исключали их проведение только на одной площадке. Ведомству также предстоит составить перечень видов водных биологических ресурсов и рыбной продукции, подлежащих продаже посредством аукционов и биржевых торгов.

Профильные ведомства до 15 февраля также организуют внесение изменений в нормативные правовые акты с целью снижения административных барьеров для рыбоводных хозяйств, осуществляющих искусственное воспроизводство видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу.

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Ранее глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров предложил подготовить поправки в законодательство, которые позволяли бы добросовестным местным рыболовецким компаниям покупать квоты на вылов на льготных условиях. Он также призвал не спешить с расширением перечня биоресурсов, квоты на которые распределяют через аукционы.

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