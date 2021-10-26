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В Москве — минет, в Астрахани — мастурбация: составлена карта секс-предпочтений россиян

В Москве — минет, в Астрахани — мастурбация: составлена карта секс-предпочтений россиян

Проект "Россия в постели" обнародовал карту сексуальных предпочтений россиян, составленную согласно результатам онлайн-опроса, сообщает Esquire.

Согласно результатам исследования, самое популярное предпочтение в Москве и Петербурге — это минет.

В то же время в Костромской и Магаданской областях предпочитают связывание, в Тверской и Курской областях — куннилингус, а в Астраханской области и Еврейской автономной области — мастурбацию партнеру. В Хабаровском крае россияне любят использование игрушек, а в Югре — массаж.

Согласно исследованию, 7% женщин и 30% опрошенных мужчин ежедневно мастурбируют. При этом БДСМ (30% против 18%) и жесткий секс (56% против 42%) нравится в основном женскому полу.

Чаще всего россияне говорили, что занимаются сексом раз в несколько дней и лишились девственности в 16–17 лет.

Как писал NEWSTES, ранее японец заработал почти $100 тысяч, "разблюривая" порно с помощью нейросети.

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По материалам: uposters.ru

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