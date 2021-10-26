В Москве стартовал кадетско-юнармейский онлайн-фестиваль

Творческий фестиваль-конкурс «Тебе, столица, наши юные таланты!» проходит в Москве в онлайн-формате. Его организует Московский центр «Патриот.Спорт».

К участию приглашаются кадеты и юнармейцы столицы. Они смогут проявить себя в 11 номинациях – от вокала и танца до режиссуры документальных фильмов и разработки экскурсионных программ.

Отборочный этап продлится до 15 декабря. Школы должны будут отобрать лучших ребят в каждой номинации для участия во втором этапе и с 16 октября 2021 года по 21 января 2022 года отправить жюри лучшие работы в электронном формате.

В апреле работы будут оценены экспертами. После этого пройдет открытое онлайн-голосование. Оно будет проводиться с 10 по 20 апреля 2022 года для каждой номинации в целях выявления работ, которые получат призы зрительских симпатий.

Затем лучшие из конкурсантов выступят со своими номерами в финале с открытым судейством. Лауреаты получат кубки, дипломы и памятные призы.

«Фестиваль-конкурс «Тебе, столица, наши юные таланты!» – преемник творческого фестиваля «Кадетская звездочка». Мы проводили его в Москве более десяти лет, и кадеты всегда показывали очень достойный уровень сценического мастерства. В обновленном фестивале могут участвовать не только кадеты, но и юнармейцы Москвы. Сегодня кадетские классы работают в 261 столичной школе, а в рядах «ЮНАРМИИ» Москвы свыше 29 тысяч ребят», – сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.