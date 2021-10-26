В Роспотребнадзоре дали рекомендации по вакцинации для людей от 60 лет

11:08 Автор: Кристина Стащенко

Источник: Роспотребнадзор

Из-за нагрузки на иммунную систему у пожилых людей высокий риск развития осложнений при COVID-19, в том числе вирусной пневмонии и тромбозов. В связи с этим Роспотребнадзор рассказал, как проходит вакцинация у людей старшего возраста, как к ней подготовиться и как формируется иммунитет к COVID-19.

Почему после 60 лет необходимо вакцинироваться?

По данным Росстата, 83 процента умерших от коронавируса — это пациенты в возрасте старше 60 лет. Результаты исследования, проведенного в Великобритании, показали, что у людей в этой возрастной категории вероятность летального исхода в пять раз выше, чем в группе испытуемых до 50 лет. Среди людей в возрасте от 80 лет риск смерти от коронавируса возрастает более чем в 11 раз.

Кроме того, риск повторно заразиться COVID-19 возрастает через полгода после перенесенного заболевания. Поэтому всем переболевшим через шесть месяцев после следует ревакцинироваться.

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Как проходит вакцинация?

Делать прививку необходимо при отсутствии обострений хронических заболеваний. Если у пациента много сопутствующих заболеваний, перед вакцинацией желательно посетить врача.

Перед прививкой медперсонал спросит о противопоказаниях (к ним относятся, в частности. ОРВИ, острые кишечные инфекции и прочее), хронических заболеваниях в стадии обострения, ранее появлявшихся тяжелых аллергиях или поствакцинальных осложнениях на введение предыдущей дозы. Препарат вводится внутримышечно в область плеча.

Какие побочные последствия прививки могут проявиться?

В большинстве случаев побочные эффекты не проявляются. В области введения препарата может быть болезненность, зуд, отечность, покраснение. Также может подняться температура, ощущаться ломота в мышцах и суставах. Как правило, все симптомы проходят самостоятельно в течение максимум трех дней.

В целом, из-за возрастных особенностей иммунного ответа, люди старше 60 лет легче переносят прививку, чем молодые, уточнили в Роспотребнадзоре.

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Вакцинация значительно снижает риск заражения, тяжелого течения заболевания и летальных исходов, тем не менее, не исключает его полностью. Поэтому вакцинированным нужно соблюдать все меры профилактики: пользоваться защитной маской в общественных помещениях и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие средства.

Иммунитет формируется постепенно, в течение 42-45 дней после введения первой дозы двухкомпонентных вакцин. То есть, в этот период защитного действия вакцины еще нет, поэтому важно особенно тщательно соблюдать правила безопасности: сократить до минимума посещения мест скопления людей.

Повторная вакцинация необходима независимо от количества антител. По прошествии полугода после прививки иммунная защита начинает быстро снижаться и уже не обеспечивает нужной профилактики.

Действительно ли у пожилых людей иммунитет формируется медленнее?

Среди людей старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного формирования иммунитета из-за особенностей физиологии. Этому способствуют недостаток физической активности и времени пребывания на свежем воздухе, заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов и минералов.

При иммунодефиците нужно проконсультироваться с врачом, чтобы определить правильную схему коррекции нарушения.

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Нужно ли прививаться от гриппа?

Прививка от гриппа нужна также, как и от COVID-19, поскольку каждая из вакцин вызывает выработку специфичных антител против определенных вирусов. Вакцины от гриппа и коронавируса вводятся с интервалом не менее месяца.

Сейчас исследуют вакцину, которая содержит компоненты обоих вирусов — гриппа и COVID-19. Если ее эффективность и безопасность будет подтверждена, можно будет привиться одновременно от гриппа и коронавируса.

До какого возраста можно делать прививки?

«Спутник V» и «ЭпиВакКорону» можно вводить, начиная с 18 лет. Пожилой возраст, в том числе более 80 лет, а также наличие хронических заболеваний являются дополнительными показаниями для вакцинации.

В большинстве случаев прививка совместима с препаратами, которые могут принимать пожилые пациенты. Тем не менее, некоторые средства (такие как цитостатики и кортикостероиды, назначаемые при ревматологических и онкологических заболеваниях) могут снижать выработку иммунного ответа. Пациентам, получающим такую терапию, перед вакцинацией нужно посетить врача.

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Что делать, если заболел после прививки?

При проявлении признаков инфекции следует оставаться дома, вызвать врача и выполнять его рекомендации. При подтверждении COVID-19 лечение не имеет принципиальных отличий, тем не менее оно должно быть начато как можно быстрее.

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Сейчас в России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Кроме того, Минздрав одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний прививки «Бетувакс-КоВ-2».

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