В России могут изменить условия для выплаты пособий по безработице детям-сиротам

01:12 Автор: Светлана Заверняева

Законопроект: № 911836-7

Предлагается уравнять детей-сирот, работавших во время учёбы по направлению службы занятости, и сирот, кто трудился без этого направления, в возможности получения повышенного пособия по безработице. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Законопроект, авторами которого выступили члены Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в том числе Ярослав Нилов (ЛДПР) и Андрей Исаев, предлагает изменение условий назначения выплаты пособия по безработице для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сейчас такая выплата назначается ранее не работавшим и впервые признанным безработными детям-сиротам. Таковыми признаются и граждане, временно трудоустроенные во время очного обучения по направлению службы занятости. Выплата идёт им в течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной заработной платы по региону.

В Комитете Госдумы считают нужным увеличить вдвое финансирование на жильё сиротам

Законопроект предлагает назначать такое пособие гражданам, ранее работавшим в свободное от учёбы время, независимо от того, давалось ли направление от службы занятости.

«Таким образом, требование закона о занятости населения создаст равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, не разделяя их права, а также повысит уровень доступности социальной поддержки указанной категории граждан», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

#дети #пособия #безработица

Ещё материалы: Ярослав Нилов, Андрей Исаев

622