В Санкт-Петербурге стартовал конкурс педагогического мастерства

С 25 октября по 25 ноября Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга проводит Открытый городской конкурс педагогического мастерства «Современные и инновационные методики и технологии в дополнительном образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья».

В конкурсе примут участие школы и специалисты, которые реализуют программы дополнительного образования для детей с ОВЗ и программы инклюзивного образования.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для обучающихся с ОВЗ», «Занятие в системе дополнительного образования» и «Педагогическая технология».

Заявки на участие принимаются до 29 октября 2021 года.