В Словении придумали способ для ЕС обрести энергонезависимость
Министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец выдвинул свое предложение насчет обеспечения энергобезопасности Европы – для этого нужно делать ставку на атомную энергетику, считает он. Его страна сейчас председательствует в Совете стран ЕС, поэтому слова политика имеют особый вес.
Выступая перед началом Совета министров энергетики стран ЕС, Вртовец указал на нестабильность альтернативных источников энергии и призвал развивать новые технологии в атомной сфере.
Как сообщал Ruposters, ранее Госдеп США потребовал от России поставок газа в Европу сверх контрактных обязательств. До этого президент Владимир Путин заявил, что российская сторона и так поставляет углеводороды на максимально возможном уровне – примерно на 15% сверх законтрактованных объемов. При этом он указал, что США и ближневосточные компании перенаправили с европейского рынка в Латинскую Америку и Азию в общей сложности порядка 9 млрд кубометров газа, а общий дефицит на рынке Европы составил порядка 70 млрд кубометров. Президент подчеркнул, что не Россия виновата в европейском энергокризисе, а ошибочная политика Еврокомиссии.