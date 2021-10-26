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В Словении придумали способ для ЕС обрести энергонезависимость

В Словении придумали способ для ЕС обрести энергонезависимость

Министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец выдвинул свое предложение насчет обеспечения энергобезопасности Европы – для этого нужно делать ставку на атомную энергетику, считает он. Его страна сейчас председательствует в Совете стран ЕС, поэтому слова политика имеют особый вес.

Выступая перед началом Совета министров энергетики стран ЕС, Вртовец указал на нестабильность альтернативных источников энергии и призвал развивать новые технологии в атомной сфере.

Этот кризис – это последний сигнал о том, насколько важна "зеленая" трансформация... Если мы хотим достичь двух важных целей – климатической нейтральности и независимой Европы в сфере энергетики, то возобновляемой энергии будет недостаточно, поэтому тут нужны новые технологии, особенно технологии в области атомной энергии.

Как сообщал Ruposters, ранее Госдеп США потребовал от России поставок газа в Европу сверх контрактных обязательств. До этого президент Владимир Путин заявил, что российская сторона и так поставляет углеводороды на максимально возможном уровне – примерно на 15% сверх законтрактованных объемов. При этом он указал, что США и ближневосточные компании перенаправили с европейского рынка в Латинскую Америку и Азию в общей сложности порядка 9 млрд кубометров газа, а общий дефицит на рынке Европы составил порядка 70 млрд кубометров. Президент подчеркнул, что не Россия виновата в европейском энергокризисе, а ошибочная политика Еврокомиссии.


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По материалам: uposters.ru

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