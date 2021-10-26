Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Токио прошла акция протеста против свадьбы экс-принцессы Мако

В Токио прошла акция протеста против свадьбы экс-принцессы Мако

В Токио прошла акция протеста против свадьбы экс-принцессы Мако

10:06  Автор: Кристина Стащенко



В Токио прошла мирная акция протеста против свадьбы бывшей принцессы Мако. Токийцы недовольны ее избранником — Кэем Комуро и разразившимся вокруг его матери финансовым скандалом. Об этом сообщает РИА «Новости». 

В акции протеста приняли участие около 130 человек. Протестующие несли в руках плакаты с призывами не допустить свадьбу и «защитить императорскую семью».

Новым герцогом Эдинбургским стал принц Чарльз


Изначально свадьба Мако и ее однокурсника Комуро была назначена на ноябрь 2018 года. Тем не менее ее отложили из-за финансового спора матери жениха, чей бывший бойфренд сообщил прессе, что давал женщине крупные денежные суммы, в том числе на учебу сына. Она отказалась выйти за него замуж, и он потребовал вернуть ему четыре миллиона иен (около 35 тысяч долларов). Этот спор не урегулирован до сих пор. В результате свадьбу перенесли на два года, и Комуро уехал в США изучать юриспруденцию. 

Мако и Комуро официально зарегистрировали брак утром 25 октября. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя от имени пары подал представитель Управления императорского двора. В среду в домовой книге императорского дворца сделают запись о том, что Мако Комуро выходит из состава императорской семьи.


Читайте также:

• Почему Елизавета II согласилась пустить на коронацию тележурналистов • Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл начать «новую жизнь» • Стало известно имя первенца принца Гарри и Меган Маркл

Учитывая неоднозначное отношение японцев к этому браку, традиционных для представителей императорской семьи брачных церемоний не последует. Кроме того, Мако отказалась принять положенные ей около 150 миллионов иен (примерно 1,3 миллиона долларов), которые обычно дарят женщинам, которые в связи с замужеством покидают имперскую семью. 

Как сообщает ТАСС, молодожены некоторое время поживут на съемной квартире в Японии, после чего переедут в Нью-Йорк, где Комура работает в юридической компании. Кроме того, в декабре станут известны результаты его экзамена на получение адвокатской лицензии. Мако также планирует найти работу в США. В качестве предпочтительных мест японские СМИ называли Американский музей естественной истории.



21
# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе: свежие фото
Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе: свежие фото
В Турции предложили позвать Россию в НАТО
В Турции предложили позвать Россию в НАТО
Новый год 2022: как встречать и что готовить
Новый год 2022: как встречать и что готовить
Битва платьев: Кендалл Дженнер против Сиары
Битва платьев: Кендалл Дженнер против Сиары
Украинцы начали штурмовать газовые компании из-за высоких тарифов ЖКХ
Украинцы начали штурмовать газовые компании из-за высоких тарифов ЖКХ
5 самых опасных дней в ноябре 2021 года
5 самых опасных дней в ноябре 2021 года
Аналитики Bloomberg предрекли борьбу за газ внутри ЕС
Аналитики Bloomberg предрекли борьбу за газ внутри ЕС
Риз Уизерспун и Райан Филипп вместе отметили 18-летие сына Дикона
Риз Уизерспун и Райан Филипп вместе отметили 18-летие сына Дикона
День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2021 года: традиции и молитвы
День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2021 года: традиции и
Дни силы в ноябре 2021 года
Дни силы в ноябре 2021 года
"Завел за баню и снял трусы до колен": звезда "Дома-2" о Собчак
"Завел за баню и снял трусы до колен": звезда
Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что высказывания министра обороны Германии провоцируют напряженность в Европе
Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что

Топ на сегодня

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Нино Нинидзе, Максим Виторган и другие на премьере фильма "Купе номер 6"
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Нино Нинидзе, Максим Виторган и
Даша Жукова и Ставрос Ниархос, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци и другие на свадьбе принца Греции и Дании
Даша Жукова и Ставрос Ниархос, принцесса Беатрис и Эдоардо
Новые фото со свадьбы экс-чиновника Минфина Андрея Вавилова в Италии: платье невесты весом 30 кг и другие подробности
Новые фото со свадьбы экс-чиновника Минфина Андрея Вавилова в Италии:
Германия начала переговоры с Россией о продлении транзита через Украину после 2024 года
Германия начала переговоры с Россией о продлении транзита через
Объявлены победители Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи
Объявлены победители Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий

Еще по теме

Свадьбу внучки японского императора отложили из-за его отречения
Свадьба японской принцессы Мако с простолюдином перенесена на два года из-за "незрелости" пары
Свадьба японской принцессы с простолюдином откладывается до 2020 года
25-летняя японская принцесса отказалась от титула ради жениха-промоутера