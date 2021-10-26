В Токио прошла акция протеста против свадьбы экс-принцессы Мако

10:06 Автор: Кристина Стащенко

В Токио прошла мирная акция протеста против свадьбы бывшей принцессы Мако. Токийцы недовольны ее избранником — Кэем Комуро и разразившимся вокруг его матери финансовым скандалом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В акции протеста приняли участие около 130 человек. Протестующие несли в руках плакаты с призывами не допустить свадьбу и «защитить императорскую семью».

Новым герцогом Эдинбургским стал принц Чарльз

Изначально свадьба Мако и ее однокурсника Комуро была назначена на ноябрь 2018 года. Тем не менее ее отложили из-за финансового спора матери жениха, чей бывший бойфренд сообщил прессе, что давал женщине крупные денежные суммы, в том числе на учебу сына. Она отказалась выйти за него замуж, и он потребовал вернуть ему четыре миллиона иен (около 35 тысяч долларов). Этот спор не урегулирован до сих пор. В результате свадьбу перенесли на два года, и Комуро уехал в США изучать юриспруденцию.

Мако и Комуро официально зарегистрировали брак утром 25 октября. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя от имени пары подал представитель Управления императорского двора. В среду в домовой книге императорского дворца сделают запись о том, что Мако Комуро выходит из состава императорской семьи.





Читайте также:

• Почему Елизавета II согласилась пустить на коронацию тележурналистов • Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл начать «новую жизнь» • Стало известно имя первенца принца Гарри и Меган Маркл

Учитывая неоднозначное отношение японцев к этому браку, традиционных для представителей императорской семьи брачных церемоний не последует. Кроме того, Мако отказалась принять положенные ей около 150 миллионов иен (примерно 1,3 миллиона долларов), которые обычно дарят женщинам, которые в связи с замужеством покидают имперскую семью.

Как сообщает ТАСС, молодожены некоторое время поживут на съемной квартире в Японии, после чего переедут в Нью-Йорк, где Комура работает в юридической компании. Кроме того, в декабре станут известны результаты его экзамена на получение адвокатской лицензии. Мако также планирует найти работу в США. В качестве предпочтительных мест японские СМИ называли Американский музей естественной истории.

21