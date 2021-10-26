В Тульской области пройдет региональный этап олимпиады для учителей «ДНК науки»

29 октября 2021 года в Тульской области состоится олимпиада для учителей физики, химии, биологии «ДНК науки». Мероприятие будет организовано в рамках Всероссийских профессиональных олимпиад для учителей общеобразовательных организаций.

Олимпиада пройдет очно на муниципальных площадках Тулы, Новомосковска и Плавского района. В организации соревнования будут задействованы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Тульской области.

В региональный тур вышли 32 учителя физики, 20 учителей химии и 5 учителей биологии.