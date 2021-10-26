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В Турции предложили позвать Россию в НАТО

В Турции предложили позвать Россию в НАТО

Турецкий журналист Мехмет Барлас в статье для Sabah призвал Североатлантический альянс позвать в свой состав Россию, хотя эта идея и кажется утопической. Он заметил, что Москва в некоторых аспектах обходит всех членов альянса.

"Европа, а именно Европа, входящая в НАТО, живет за счет российской энергии. В борьбе с терроризмом Россия тоже активнее всех стран НАТО. Я надеюсь, в конце концов возникнет НАТО, в которую входит и Россия", — отмечает он.

Журналист добавил, что считает главной угрозой для объединения усилившийся раскол между отдельными его членами: Турция конфликтует и с Грецией, и с США, но при этом с РФ она находится в состоянии "глубокого примирения и диалога".

Наиболее тесным сотрудничество России и НАТО были в начале 2000-х годов, в первые годы после терактов 11 сентября. Тогда Москва проводила с альянсом совместные учения и миротворческие операции. К 2014 году отношения постепенно охладели, а после крымских событий испортились окончательно.

Как сообщал Ruposters, ранее бундесвер заказал разработку сверхточных карт России для наступательных операций.

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По материалам: uposters.ru

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