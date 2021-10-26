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Владимир Константинов: решение суда о «скифском золоте» не стоит бумаги, на котором оно написано

Владимир Константинов: решение суда о «скифском золоте» не стоит бумаги, на котором оно написано

17:12  Автор: Александр Мащенко



Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в комментарии «Парламентской газете» по поводу решения суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине выразил уверенность в том, что рано или поздно коллекция всё равно вернётся на полуостров.

Ранее во вторник Апелляционный суд в Амстердаме постановил, что данная коллекция является частью культурного наследия Украины и должна быть передана украинской стороне.

«Мы и не надеялись на объективность потомков пиратов, работорговцев и плантаторов, заседающих в амстердамском суде. Они достойны своих предков и им, конечно, куда ближе террористический киевский режим, чем «какая-то там справедливость», — сказал политик.

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Он отметил, что в этом решении есть и положительный момент. «Скифское золото", принадлежащее Крыму, переправляется в Киев, и нам до него будет куда ближе идти, чем до Амстердама», — пояснил Константинов. 

Политик также вспомнил слова Отто фон Бисмарка, предупреждавшего, что с русскими бессмысленно играть нечестно. «Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть» — считал политик.

У крымчан — русский характер, подчеркнул Константинов. И это, по его словам, надо помнить и судейским стряпчим из Амстердама, и киевским самозванцам.



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По материалам: pnp.ru

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