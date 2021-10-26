Володин рассказал о взаимодействии Госдумы и Совета Федерации

19:28 Автор: Ольга Шульга

Государственная Дума и Совет Федерации строят свою работу «исходя из принципа движения навстречу друг другу», сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Нашу работу строим, исходя из принципа движения навстречу друг другу. Нам надо поддерживать диалог, мы представляем Федеральное Собрание, и самое главное, мы представляем граждан нашей страны», — подчеркнул он.

По словам Вячеслава Володина, в законотворческом портфеле Госдумы находятся 1247 законопроектов, некоторые из них уже в ближайшее время поступят в палату регионов.

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«Государственная Дума сформировала свои рабочие органы, комитеты созданы. Депутаты приступили к работе… Поэтому уже в ближайшее время в Совет Федерации поступят законы, принятые Государственной Думой. И конечно, сейчас ключевой закон, это закон о бюджете, главный финансовый закон нашей страны», — отметил спикер.

По словам Вячеслава Володина, в первом чтении закон о бюджете на 2022-2024 годы Госдума планирует рассмотреть уже 28 октября.

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