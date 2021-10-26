Ввод госсистемы правовой статистики в эксплуатацию предлагают отложить до 2023 года

18:03 Автор: Кристина Стащенко

Законопроект: № 8156-8

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается сдвинуть сроки ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС) с 1 января 2022 года на 1 января 2023 года.

В 2019 году Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание системы единого статистического учёта данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре.

Согласно документу, с 1 января 2022 года должна заработать ГАС ПС. С этого же дня госорганы начнут предоставлять прокурорам первичные статистические данные о состоянии преступности, а Генпрокуратура — публиковать статистику в Интернете.

Прокуратуре хотят разрешить получать доступ к персональным данным

В пояснительной записке сообщается, что Генпрокуратура провела значительную работу по подготовке ГАС ПС к вводу в эксплуатацию. В частности, было разработано специальное программное обеспечение, закуплены программно-аппаратные комплексы.

Между тем в соответствии с действующим законодательством сейчас осуществляется полный перевод всех компонентов системы на отечественное ПО, включённое в единый реестр российских программ. Этот процесс является технологически трудоёмким и длительным, требует отдельного проектирования, затрагивает переработку программного кода.

В связи с этим срок ввода системы в эксплуатацию предлагается отсрочить на год. Соответственно, начало предоставления данных госорганами, как и публикацию Генпрокуратурой информации в Интернете, также потребуется отложить.

Минюст разработал положение о единой системе данных о преступности

Ранее Минюст предложил наделить органы прокуратуры правом получать доступ к персональным данным для осуществления прокурорского надзора и других функций. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту также отмечается, что органы прокуратуры составляют статистику состояния преступности, а также фиксируют сообщения о преступлениях, следственной работе и дознаниях. Для этого также требуется информация, доступ к которой может быть запрещён федеральными законами.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

#технологии #IT

78