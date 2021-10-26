Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Ввод госсистемы правовой статистики в эксплуатацию предлагают отложить до 2023 года

Ввод госсистемы правовой статистики в эксплуатацию предлагают отложить до 2023 года

Ввод госсистемы правовой статистики в эксплуатацию предлагают отложить до 2023 года

18:03  Автор: Кристина Стащенко


Законопроект: № 8156-8



Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается сдвинуть сроки ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС)  с 1 января 2022 года на 1 января 2023 года. 

В 2019 году Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание системы единого статистического учёта данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре.

Согласно документу, с 1 января 2022 года должна заработать ГАС ПС. С этого же дня госорганы начнут предоставлять прокурорам первичные статистические данные о состоянии преступности, а Генпрокуратура — публиковать статистику в Интернете.

Прокуратуре хотят разрешить получать доступ к персональным данным


В пояснительной записке сообщается, что Генпрокуратура провела значительную работу по подготовке ГАС ПС к вводу в эксплуатацию. В частности, было разработано специальное программное обеспечение, закуплены программно-аппаратные комплексы.

Между тем в соответствии с действующим законодательством сейчас осуществляется полный перевод всех компонентов системы на отечественное ПО, включённое в единый реестр российских программ. Этот процесс является технологически трудоёмким и длительным, требует отдельного проектирования, затрагивает переработку программного кода.

В связи с этим срок ввода системы в эксплуатацию предлагается отсрочить на год. Соответственно, начало предоставления данных госорганами, как и публикацию Генпрокуратурой информации в Интернете, также потребуется отложить.

Минюст разработал положение о единой системе данных о преступности


Ранее Минюст предложил наделить органы прокуратуры правом получать доступ к персональным данным для осуществления прокурорского надзора и других функций. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту также отмечается, что органы прокуратуры составляют статистику состояния преступности, а также фиксируют сообщения о преступлениях, следственной работе и дознаниях. Для этого также требуется информация, доступ к которой может быть запрещён федеральными законами.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#технологии #IT


78
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза оказался украинским
Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза
Депутаты Госдумы поддержали акцию "Мы вместе"
Депутаты Госдумы поддержали акцию "Мы вместе"
В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и первый Кубок по рационализаторству и производительности
В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и
Четыре мастерские открыли по нацпроекту «Образование» в Краснодарском крае
Четыре мастерские открыли по нацпроекту «Образование» в Краснодарском
Онлайн-консультации Рособрнадзора набрали около 830 тысяч просмотров за три недели
Онлайн-консультации Рособрнадзора набрали около 830 тысяч просмотров
Шоколадная фабрика и прогулки: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми провели выходные в Напе
Шоколадная фабрика и прогулки: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми
Более 170 учеников Республики Татарстан приняли участие в профильной смене по русскому языку
Более 170 учеников Республики Татарстан приняли участие в профильной
Ученые ОмГПУ разрабатывают методику преподавания математики в смешанном формате
Ученые ОмГПУ разрабатывают методику преподавания математики в
В Тульской области пройдет региональный этап олимпиады для учителей «ДНК науки»
В Тульской области пройдет региональный этап олимпиады для учителей
В Санкт-Петербурге стартовал конкурс педагогического мастерства
В Санкт-Петербурге стартовал конкурс педагогического мастерства
В Москве стартовал кадетско-юнармейский онлайн-фестиваль
В Москве стартовал кадетско-юнармейский онлайн-фестиваль
На Кубани подвели итоги конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального образования»
На Кубани подвели итоги конкурса «Педагогический работник года в

Топ на сегодня

Алеся Кафельникова впервые показала лицо дочери и рассказала, как муж Георгий Петришин спас ее от наркозависимости
Алеся Кафельникова впервые показала лицо дочери и рассказала, как муж
Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенном списке сборной России
Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенном списке сборной
Сергей Кравцов: «Программа «Профессионалитет» обеспечит практико-ориентированную подготовку специалистов»
Сергей Кравцов: «Программа «Профессионалитет» обеспечит
Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что высказывания министра обороны Германии провоцируют напряженность в Европе
Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что
Надежда Оболенцева, Алена Долецкая, Светлана Устинова и другие на премьере балета "Ромео и Джульетта"
Надежда Оболенцева, Алена Долецкая, Светлана Устинова и другие на

Еще по теме

В России создадут централизованную систему учёта преступлений
Статистика зарегистрированных преступлений станет прозрачной
В России может появиться централизованная система правовой статистики
В Госдуму внесен проект о создании централизованной системы правовой статистики