Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что высказывания министра обороны Германии провоцируют напряженность в Европе

Вадим Карасев

Министерство обороны России вызвало военного атташе Германии. Представителю ФРГ вручили ноту из-за слов главы оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании российского государства.

"В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота. Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации", — сообщили в Минобороны РФ.



В военном ведомстве отметили, что атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в РФ был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости военного сдерживания России c использованием ядерного оружия в Балтийском и Черноморском регионах.

23 октября ее слова прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО", — заявил Шойгу.