Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что высказывания министра обороны Германии провоцируют напряженность в Европе

Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что высказывания министра обороны Германии провоцируют напряженность в Европе

Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что высказывания министра обороны Германии провоцируют напряженность в Европе

Министерство обороны России вызвало военного атташе Германии. Представителю ФРГ вручили ноту из-за слов главы оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании российского государства. 

"В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота. Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации", — сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в РФ был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости военного сдерживания России c использованием ядерного оружия в Балтийском и Черноморском регионах.

23 октября ее слова прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО", — заявил Шойгу.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что высказывания министра обороны Германии провоцируют напряженность в Европе
Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что
Надежда Оболенцева, Алена Долецкая, Светлана Устинова и другие на премьере балета "Ромео и Джульетта"
Надежда Оболенцева, Алена Долецкая, Светлана Устинова и другие на
Обряд «Нимфа»: как пробудить женственность и притягательность с помощью морской соли
Обряд «Нимфа»: как пробудить женственность и притягательность с
Осенняя прогулка по лесу: как Наталья Водянова провела выходные с мужем Антуаном Арно и детьми
Осенняя прогулка по лесу: как Наталья Водянова провела выходные с
Лунный день сегодня 26 октября 2021 года
Лунный день сегодня 26 октября 2021 года
ЕС и США разошлись во мнениях о регулировании бигтеха
ЕС и США разошлись во мнениях о регулировании бигтеха
Анджелина Джоли с детьми на прогулке в Риме
Анджелина Джоли с детьми на прогулке в Риме
Минобороны России вручило ноту протеста военному атташе ФРГ
Минобороны России вручило ноту протеста военному атташе ФРГ
Сергей Кравцов: «Программа «Профессионалитет» обеспечит практико-ориентированную подготовку специалистов»
Сергей Кравцов: «Программа «Профессионалитет» обеспечит
Алеся Кафельникова впервые показала лицо дочери и рассказала, как муж Георгий Петришин спас ее от наркозависимости
Алеся Кафельникова впервые показала лицо дочери и рассказала, как муж
Больница 30 лет использовала в качестве питьевой воду из туалета
Больница 30 лет использовала в качестве питьевой воду из туалета
Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенном списке сборной России
Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенном списке сборной

Топ на сегодня

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Нино Нинидзе, Максим Виторган и другие на премьере фильма "Купе номер 6"
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Нино Нинидзе, Максим Виторган и
Даша Жукова и Ставрос Ниархос, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци и другие на свадьбе принца Греции и Дании
Даша Жукова и Ставрос Ниархос, принцесса Беатрис и Эдоардо
Заговоры на сон, чтобы кошмар не сбылся
Заговоры на сон, чтобы кошмар не сбылся
Свадебные хитрости от завистников и на удачу
Свадебные хитрости от завистников и на удачу
Инспектор ДПС набросился на водителя из-за видеосъёмки
Инспектор ДПС набросился на водителя из-за видеосъёмки

Еще по теме

Минобороны России вручило ноту протеста военному атташе ФРГ
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Захарова ответила министру обороны Германии
Шойгу сравнил министра обороны Германии с обиженной школьницей