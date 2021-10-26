"Завел за баню и снял трусы до колен": звезда "Дома-2" о Собчак

Вадим Карасев

44-летний Степан Меньщиков поделился воспоминаниями о том, как Ксения Собчак учила его этикету на "Доме-2".

Экс-участник скандального реалити рассказал в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ о своем общении с Ксенией Собчак, когда она была ведущей "Дома-2".



"У меня был случай. Ксюша решила преподавать мне уроки, как надо общаться с дамами. Этикет мне преподавала. Как надо ухаживать, как комплименты говорить. Учила, учила. Пока я не завел ее за баню и трусы не снял до колен", — заявил Меньщиков.

"Ей или себе?" — поинтересовался у шоумена актер Марат Башаров, присутствовавший в студии. Степан Меньщиков не замедлил с ответом.

"Ей. Я подумал: "Ты че такая наглая?" Как она тогда орала. Она орет на всех. Она откровенная тетка", — заявил Меньщиков.

Ранее встретившиеся недавно на дне рождения блогерши Елены Блиновской Бородина и Собчак вспомнили о совместной работе на "Доме-2".



"На проекте произошла первая свадьба. Мы с Ксюшей ее ведущие. 10 утра, садимся в лимузин. Едем с Собчак пьяные настолько, что не соображаем. И Ксюша: "Я хочу в туалет!" — а рядом пятиэтажки. Остановили машину, выходим в красивых платьях. Заходим в хрущевку на третий этаж. Прямо в подъезде… Я говорю: "Ксюх, я пока между четвертым и вторым этажами побегаю, а ты — давай!" — рассказала Бородина.

Собчак будто бы ничуть не обиделась на откровения Ксении Бородиной, со смехом отреагировав на воспоминания экс-коллеги.

Как писал NEWSTES, ранее Собчак после смертельного ДТП станет вести на ТВ шоу "Осторожно, здоровье!".