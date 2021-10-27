5000 заявок поступили на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»

Продолжается приём заявок на участие в новом масштабном проекте Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа». Заявочная кампания продлится до 30 ноября 2021 года. На сайте конкурса флагманыобразования.рф уже зарегистрировались 5000 человек.

Конкурс официально стартовал 7 октября 2021 года в московской школе № 1253. Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой участники могут заявить о себе и найти единомышленников.

«Мы видим большой интерес к конкурсу среди профессионалов со всей страны. Он откроет перед наиболее талантливыми сотрудниками образовательных организаций новые возможности для самореализации, развития лидерских качеств, совершенствования профессиональных навыков. Такие управленцы станут примером для своих коллег и помогут повысить качество российского образования, создать наиболее благоприятные условия для раскрытия потенциала учащихся», – прокомментировал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

«Мы подвели промежуточные итоги заявочной кампании. Меньше чем за месяц на сайте конкурса «Флагманы образования. Школа» зарегистрировались 5000 педагогов из 83 регионов России. В пятёрку лидеров вошли Кемеровская, Нижегородская, Московская, Свердловская области и Ставропольский край, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Мы рады, что среди зарегистрировавшихся участников достаточно большое количество представителей сельских школ, а также молодых педагогов. Уверен, что участие в конкурсе будет способствовать развитию управленческих компетенций, а также профессиональному росту педагогов».

Для участия в конкурсе необходимо собрать команду в составе четырёх сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников. Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.

После регистрации участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест на общие знания, функциональную грамотность и управленческие навыки). Затем состоятся очные полуфиналы в восьми федеральных округах Российской Федерации. В финале встретятся 100 команд-победителей.

Призёры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, а также им будут вручены подарки от партнёров конкурса.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нём могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж.