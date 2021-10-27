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Аксаков рассказал, как в ЦБ объясняют скачок инфляции

Аксаков рассказал, как в ЦБ объясняют скачок инфляции

13:56  Автор: Валерий Филоненко



Поскольку мировая экономика и быстровосстанавливающаяся российская экономика не удовлетворяются необходимым предложением товаров, их нехватка компенсируется ростом цен. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 27 октября по итогам совместного заседания рабочей группы думских комитетов по финрынку, по бюджету и налогам и по экономической политике. На нём депутаты рассмотрели проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на следующие три года.

В ходе заседания зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин объяснил причины скачка инфляции в этом году быстрым выходом мировой экономики из кризиса, который был вызван пандемией. Из-за этого резко вырос спрос на товары, в том числе российского экспорта.

«Поскольку мировая экономика, а также быстровосстанавливающаяся российская экономика не удовлетворяются необходимым предложением товаров, соответственно их нехватка компенсируется ростом цен», — заявил Анатолий Аксаков.

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При этом Банк России, чтобы сдержать инфляционные ожидания, повышает ключевую ставку, что закономерно влияет и на ставки кредитных организаций, уточнил глава комитета.

«Это обстоятельство также беспокоит депутатов, и мы говорили о том, как будет действовать Центробанк для удержания процентных ставок. Я думаю, что предложения, которые звучали со стороны депутатов по нормализации ситуации с инфляцией и процентными ставками, будут отражены в проекте заключения», — заверил Аксаков.

По словам депутата, на заседании четырёх комитетов с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной 15 ноября документ будет рассмотрен, утверждён и представлен на рассмотрение на пленарном заседании Государственной Думы.



#деньги #торговля #цены


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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