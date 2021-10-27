Депутат Метелев призвал своих коллег принять участие в волонтерской акции #МыВместе

Вадим Карасев

Глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выступил на пленарном заседании Госдумы. Депутат призвал коллег поучаствовать в акции #МыВместе.

"Выступая сегодня, я хочу призвать вас принять активное участие в работе штабов #МЫВМЕСТЕ в ваших регионах и оказать посильную помощь. Она может быть любой. На горячую линию #МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11 ежедневно поступают звонки, и с введением ограничений их будет все больше, — заявил Метелев. — Есть те, кому в ближайшие месяцы будет особенно тяжело. В регионах вводят обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет. Если у человека есть родные, то это можно пережить. А если ты одинок, то это проблема. В России почти 8 миллионов одиноких пожилых людей. И им понадобится наша помощь".

По его словам, сегодня деятельность штабов развернута во всех регионах, почти в 900 медицинских учреждениях работают волонтеры-медики, включая красные зоны в 276 больницах. 16 тысяч человек помогают в организации вакцинации населения.

Основными направлениями их деятельности являются адресная помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, волонтерская помощь в медицинских организациях, в кол-центрах, ведение просветительской работы о важности вакцинации от COVID-19, автомобильное волонтерство и многое другое.

Также активисты оказывают психологическую помощь, которую может получить любой человек, написав одному из специалистов в чат-бот Viber, "Вконтакте" или Telegram (@psy_myvmeste_bot).

Метелев добавил, что во всех регионах работают горячие линии: либо через подключение к федеральной горячей линии #МЫВМЕСТЕ (по номеру 8-800-200-34-11), либо запускаются самостоятельные региональные — по решению субъекта. Штабы #МЫВМЕСТЕ смогли помочь за период пандемии адресно 6,5 млн граждан

"За этой цифрой — жизни людей, многие из которых были в прямом смысле спасены. Штабы не прекращали свою работу. В период снижения пика заболеваемости они занимались другой, позитивной повесткой в регионах, но сейчас общий приоритет — борьба с COVID и помощь людям", — отметил Метелев.

Депутат также сообщил, что организаторы акции готовы познакомить всех желающих депутатов с координаторами волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ в регионах, дать контакты и помочь организовать участие депутатов в их работе.

"Если вы еще не знакомы с нашими координаторами, мы готовы вас познакомить. Передать все контакты, организовать ваше участие в работе волонтерского штаба. Только прошу вас не политизировать тему, — подчеркнул он. — Вне зависимости от вашей партийной принадлежности и взглядов людей, работающих в штабах, у нас есть одна общая задача — не допустить гибели людей и облегчить жизнь тем, кому сейчас особенно тяжело".

Присоединиться к акции, помочь ресурсами или стать волонтером может каждый желающий на сайте МЫВМЕСТЕ.РФ. Откликнуться на волонтерские вакансии также можно на сайте ДОБРО.РФ.







