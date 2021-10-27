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Дочери Табакова, Цыганова и Газманова: знакомимся с новыми дебютантками Бала Tatler

Дочери Табакова, Цыганова и Газманова: знакомимся с новыми дебютантками Бала Tatler

Журнал Tatler представил новых участниц своего традиционного Бала дебютанток. Из-за того, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса некоторые звездные наследницы так и не смогли блеснуть на паркете в Доме Пашкова (среди них дочери Нателлы Крапивиной, Ксении Кутеповой и не только), их дебют состоится в этом году. Из новых лиц в список вошли старшая дочь Евгения Цыганова Полина, наследница покойного Олега Табакова и не только. Пока 13 новых героинь светской хроники заняты финальными примерками платьев и репетициями танцев, Spletnik рассказывает про каждую из них поподробнее.

Александра Дружинина, 21 год

Александра — дочь Егора Дружинина, заслуженного артиста РФ, хореографа и того самого Пети Васечкина из советских детских фильмов. Сейчас девушка получает магистерскую степень в ВШЭ на факультете психологии, а также познает азы режиссуры в Свободном университете на курсе Владимира Мирзоева.


Александра Дружинина





Варвара Кузичева, 16 лет

Родители Варвары имеют непосредственное отношение к театру и кино. Ее матерью является актриса Виктория Толстоганова, а отцом — актер и преподаватель Школы-студии МХАТ Андрей Кузичев. Девушка еще учится в школе, а в свободное время любит гулять по городу и делать атмосферные снимки для инстаграма.


Варвара Кузичева





Вероника Расковалова, 18 лет

Матерью Вероники является известная в светской тусовке создательница модного дома Yana Яна Расковалова, а отцом — бизнесмен-девелопер Вадим Расковалов. Девушка получает образование в школе Hurtwood House в Лондоне, а также пробует себя в качестве модели, снимаясь для многочисленных лукбуков бренда своей звездной мамы.


Вероника Расковалова




Вероника и Яна Расковаловы

Марианна Газманова, 17 лет

Родителями Марианны являются известный эстрадный певец и исполнитель "Есаула", "Морячки" и других хитов прошлых лет Олег Газманов и его супруга Марина. В шесть лет Марианна впервые вышла на подиум: она приняла участие в детском модном показе и в качестве награды за это получила шубу из натурального меха. Сначала девочка училась в столичной модернизированной школе "Класс-центр", а потом перешла в элитную частную гимназию "Хорошкола". Марианна уже пробовала себя в качестве фотомодели, а после получения аттестата планирует и дальше развиваться в этом направлении.


Марианна Газманова




Мария (22 года) и Софья (21 год) Лансере 

Мария и Софья — дочери члена Московского союза художников и скульптора Евгения Лансере и правнучки академика живописи Евгения Лансере. Прямыми предками будущих героинь светской хроники являются представители известной династии Лансере — Бенуа — Кавос.


Софья и Мария Лансере

Мария окончила школу с золотой медалью, получила диплом экономиста в МГУ, а сейчас продолжает обучение в Российской экономической школе в "Сколково". Она также имеет музыкальное образование и виртуозно играет на рояле.


Мария Лансере



Младшая сестра Ксении Софья профессионально занимается теннисом и учится в Российском государственном университете физической культуры спорта, молодежи и туризма.


Софья Лансере




Лидия Кутепова, 16 лет

Лидия — дочь актрисы Ксении Кутеповой и режиссера Сергея Осипьяна. Девочка увлекается рисованием, любит путешествовать вместе с семьей и учится в той же столичной школе, что и дочь Виктории Толстогановой.


Лидия Кутепова




Маленькая Лидия Кутепова с матерью Ксенией

Эммануэль Турецкая, 16 лет

Эммануэль — одна из четырех дочерей основателя и арт-продюсера группы "Хор Турецкого" Михаила Турецкого и его супруги Лианы. Девочка пошла по стопам знаменитого отца и сейчас учится в Академическом музыкальном училище при МГК им. П. И. Чайковского.


Эммануэль Турецкая




Мария Табакова, 15 лет

Еще одним новичком в списке дебютанток этого года стала дочь покойного актера и режиссера Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной. Девочка уже начала выходить в свет вместе с мамой и знаменитым старшим братом Павлом. Как и дочь Олега Газманова, среднее образование Мария получает в элитной гимназии "Хорошкола".


Мария Табакова



Марина Зудина с сыном Павлом и дочерью Марией


Павел и Мария Табаковы

Ксения Севенард, 21 год

Ксения является дочерью политика и предпринимателя Константина Севенарда. У девушки богатая родословная: ее двоюродной прапрабабушкой была прима Мариинского театра Матильда Кшесинская. Ксения, как и ее старая сестра, ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард, решила отдать жизнь балету. Сейчас она учится в Академии русского балета имени Вагановой.


Ксения Севенард




София Крапивина, 18 лет

Матерью Софии является экс-продюсер Светланы Лободы, режиссер и клипмейкер Нателла Крапивина. София успела поучиться в российской школе, а сейчас получает образование в Лондонском университете искусств LCF. Девушка уже активно выходит в свет вместе со звездной мамой и мечтает связать свою жизнь с индустрией моды. Недавно же София дебютировала на подиуме в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.


София Крапивина




Дана Манасир, 17 лет

Дана — дочь основателя холдинга "Стройгазконсталтинг" Зияда Манасира и его известной в столичной светской тусовке супруги Виктории, которая является владелицей семейного клуба Vikiland. Девушка учится в Кембриджской международной школе CIS и много путешествует по миру. Судя по снимкам в инстаграме, Дана питает страсть к откровенным нарядам с глубоким декольте, подчеркивающим ее женственные формы.


Дана Манасир




Полина Цыганова, 16 лет

Полина — одна из семи детей актера Евгения Цыганова и его бывшей гражданской супруги Ирины Леоновой. По словам звездного отца и его нынешней супруги Юлии Снигирь, Полина очень скромная и не любит фотографироваться. При этом пользователи сети часто отмечают, что у девушки очень интересная фактура, и пророчат ей модельную или актерскую карьеру. Полина учится в столичной школе № 1231.


Полина Цыганова





Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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