Долг россиян по кредитам вырос до 23,9 трлн рублей

Вадим Карасев

Председатель Совета судей России Виктор Момотов рассказал, что россияне стали тратить на оплату своих займов почти половину годового дохода в пандемийном 2020 году, а их долг в текущем году вырос до 23,9 трлн рублей.

"Средний уровень закредитованности вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1%. Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов. По состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей", - заявил он на заседании Клуба имени Д. Н. Замятнина.

По его словам, с начала года этот показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля прошлого года на 4,06 трлн рублей. Потребительские кредиты погашаются плохо и это грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением, добавил Момотов.

Огромная часть этих денег уходит на покупку автомобилей, гаджетов, бытовой техники. Председатель напомнил, что основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере потребления работ и услуг является Закон "О защите прав потребителей". В 2020 году судами было рассмотрено 290 тысяч соответствующих дел, из них 52% относились к сфере продажи товаров, оказания бытовых услуг, 32% - к страховым спорам и еще 16% - к финансово-кредитной сфере. По итогам рассмотрения было удовлетворено 82% требований заявителей.

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