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Долг россиян по кредитам вырос до 23,9 трлн рублей

Долг россиян по кредитам вырос до 23,9 трлн рублей

Председатель Совета судей России Виктор Момотов рассказал, что россияне стали тратить на оплату своих займов почти половину годового дохода в пандемийном 2020 году, а их долг в текущем году вырос до 23,9 трлн рублей.

"Средний уровень закредитованности вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1%. Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов. По состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей", - заявил он на заседании Клуба имени Д. Н. Замятнина.

По его словам, с начала года этот показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля прошлого года на 4,06 трлн рублей. Потребительские кредиты погашаются плохо и это грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением, добавил Момотов.

Огромная часть этих денег уходит на покупку автомобилей, гаджетов, бытовой техники. Председатель напомнил, что основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере потребления работ и услуг является Закон "О защите прав потребителей". В 2020 году судами было рассмотрено 290 тысяч соответствующих дел, из них 52% относились к сфере продажи товаров, оказания бытовых услуг, 32% - к страховым спорам и еще 16% - к финансово-кредитной сфере. По итогам рассмотрения было удовлетворено 82% требований заявителей.

Ранее Ruposters писал, что банки будут предупреждать клиентов о тяжести выплаты кредита.

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По материалам: uposters.ru

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