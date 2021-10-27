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Елизавета Боярская, Максим Матвеев и другие на премьере сериала "Седьмая симфония" в Санкт-Петербурге

Елизавета Боярская, Максим Матвеев и другие на премьере сериала "Седьмая симфония" в Санкт-Петербурге

Вчера на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге состоялась премьера сериала "Седьмая симфония". Представлять многосерийную картину пришли режиссер Александр Котт, продюсеры Антон Златопольский, Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, а также исполнители главных ролей Елизавета Боярская, Алексей Гуськов, Борис Смолкин и другие. Поддержать Елизавету пришел ее супруг Максим Матвеев.


Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Елизавета Боярская



Елизавета Боярская и Максим Матвеев


Действие сериала, в основу которого легли реальные исторические события, разворачивается во время блокады Ленинграда в 1942 году. После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета Карл Элиасберг получает задание собрать оркестр, чтобы исполнить Седьмую симфонию Шостаковича в Ленинградской филармонии. Но музыкантов, способных это сделать, практически не осталось: кто-то умер от голода, кто-то погиб на фронте. Помогать дирижеру отправляют сотрудника НКВД Анатолия Серегина, который еще до этого задания успел задержать и арестовать жену Элиасберга. Несмотря на неприязнь и недоверие друг к другу, Элиасбергу и Серегину удается сделать невозможное — собрать оркестр и устроить премьеру в блокадном Ленинграде, которая подарила надежду и укрепила дух всех ленинградцев. С тех пор Седьмая симфония Шостаковича стала символом несгибаемого духа блокадного Ленинграда.

Над фильмом работали выдающийся режиссер, блистательный актерский ансамбль, сильный авторский коллектив. Над сценарием бились долго — хотелось рассказать историю точную и убедительную, вызывающую, с одной стороны, сильную пронзительную эмоцию, а с другой — лишенную пафоса и нажима, порой так свойственных героическому кино. Если зрители почувствуют, как эти обычные вроде бы люди, очень разные — и хорошие, и плохие, злые и добрые, иногда лукавые или завистливые и при этом великие — все они объединяются в единый оркестр, единый голос, в единую музыку, вот тогда можно считать, что все получилось, что кино удалось,

— сказал Александр Роднянский.

Премьера сериала состоится на телеканале "Россия". Когда именно, пока неизвестно.



Борис Смолкин
Сергей Мелькумов, Александр Котт и Александр Роднянский
Сергей Мелькумов, Александр Котт, Алексей Гуськов и Елизавета Боярская
Команда сериала
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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