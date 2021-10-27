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Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Нателла Крапивина и другие на премьере фильма "Медея" в Москве

Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Нателла Крапивина и другие на премьере фильма "Медея" в Москве

Вчера в московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера картины режиссера Александра Зельдовича под названием "Медея", главные роли в которой сыграли Евгений Цыганов и грузинская актриса Тинатин Далакишвили.

Поддержать своего возлюбленного Евгения Цыганова в этот вечер пришла Юлия Снигирь. Одними из первых картину также оценили Любовь Аксенова с супругом Павлом, экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, режиссеры Алексей Учитель и Анна Меликян, глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко и многие другие.


Евгений Цыганов и Юлия Снигирь



Юлия Снигирь



Нателла Крапивина и Анна Меликян


Алексей Учитель


Павел и Любовь Аксеновы


Алиса Хазанова


Сабина Ахмедова

Мировая премьера фильма "Медея" состоялась на международном кинофестивале в Локарно в августе. Там новая работа Зельдовича удостоилась специального приза с формулировкой "За эффектную современную версию трагедии Еврипида, не искажающую ее поэтики". В сентябре "Медея" была представлена на "Кинотавре" в Сочи. В рамках фестиваля композитора Алексея Ретинского наградили за лучшую оригинальную музыку к фильму.


Алла Сигалова


Арчил Геловани


Светлана Максимченко и Александр Зельдович


Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

В основу сюжета "Медеи", получившей в прокате рейтинг 18+, легла античная трагедия древнегреческого драматурга Еврипида. Действие в фильме разворачивается в наши дни. Главная героиня собирается выйти замуж за своего возлюбленного по имени Алексей, а потом вместе с ним и детьми собирается переехать в Израиль. В какой-то момент она понимает, что ее тихому счастью может помешать родной брат, и решается на его убийство. Однако даже долгожданный переезд с семьей в другую страну не дарит ей счастья. Теперь покоя ей не дают тайны из темного прошлого.


Евгений Цыганов


Марина Васильева


Елена Супрун с мужем


Павел Каплевич

Из-за вновь введенного локдауна премьера, изначально назначенная на ноябрьские праздники, была перенесена. Теперь зрители смогут оценить картину на широких экранах с 18 ноября.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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