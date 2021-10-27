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Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России

Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России

Картина режиссера Киры Коваленко выдвинута на премию "Оскар" от России.

Премьера ленты состоялась на минувшем Каннском кинофестивале, где она победила в конкурсной программе "Особый взгляд" — второй по значимости после основного конкурса.


Постер фильма "Разжимая кулаки"


Для 31-летней Киры Коваленко это вторая режиссерская работа в полнометражном кино. В фильме рассказывается о жителе североосетинского города, который воспитывает сыновей и дочь. Его гиперопека и строгость только отдаляют от него детей — все они хотят сбежать из-под его родительского крыла, чтобы начать жить самостоятельно.

Для меня тема свободы как бремени стала самой важной на время работы над этим фильмом,— делилась Коваленко.


Кира Коваленко

Картина была снята на осетинском языке, а большинство ролей в ней исполняют непрофессиональные актеры.

94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2022 года. В каком формате она будет проходить, пока неизвестно.


Кадр из фильма "Разжимая кулаки"



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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