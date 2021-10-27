Гороскоп Павла Глобы на ноябрь 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог с мировым именем. Его прогнозы помогают людям самим формировать события своей жизни, обходя стороной неприятности и проблемы, которые сулят планеты. Этот ноябрь не является исключением.

В данном месяце нас ждут благоприятные изменения, так как планеты и звезды продолжат формировать гармоничное взаимодействие. Энергетика ночных светил окажется крайне благотворной для любых дел. Это идеальное время для того, чтобы попробовать перенять чужую мудрость, научиться чему-то новому.

Овен

Овнам в этом месяце предстоит встретиться с некоторыми трудностями и заминками, но в целом период будет крайне удачным, ярким и запоминающимся. В конце осени Овнов могут посетить неприятные мысли, но они быстро уйдут, если пользоваться тремя эффективными методами. Это будет время побед в любовной сфере, а также время разрешения конфликтов. Можно попробовать закопать топор войны, перестать враждовать и попробовать найти компромисс с кем-то из недоброжелателей. Это сэкономит и силы, и время.

Телец

Ноябрь для Тельцов будет крайне положительным временем, но в некоторые моменты удача все равно будет уходить. Три способа ее мгновенного привлечения помогут вернуть всё на круги своя. Особенно полезным это будет в те моменты, когда Тельцы станут заниматься делами финансового характера, совершать покупки. Небольшие перепады настроения не скажутся слишком сильно на результатах работы и домашних дел, а вот в любви они могут быть довольно неприятными. Тельцам нужна эмоциональная стабильность, достичь которой можно при помощи своевременного отдыха.

Близнецы

Близнецам в ноябре нужно срочно избавиться от мыслей, которые программируют на болезни и неудачи. В этом месяце нет места сомнениям, страхам и комплексам. Это благоприятное время для занятий спортом, для решения проблем различного калибра. Звезды и планеты дадут людям данного Знака уверенность и физическую силу, выносливость, а также повысят их харизму, обаяние. Самое главное сейчас — следить за своей репутацией. Нельзя терять уважение коллег, друзей, близких. Важно быть честными и открытыми.

Рак

Ракам следует в ноябре заниматься делами, которыми они боялись или не хотели заниматься ранее. Зона комфорта может быть опасна, особенно сейчас. В ноябре, когда звезды и планеты находятся в гармонии, пытаясь помочь нам стать лучше. Для начала Ракам стоит навести порядок дома и на рабочем месте. Так шансы на удачу и успех возрастут многократно. Этот месяц станет отправной точкой в новое будущее. Если Раки не готовы к переменам, они могут попробовать оставить всё как есть, расслабиться, отдохнуть и на время забыть о проблемах на работе и в любви.

Лев

Львам нужно быть очень осторожными в общении с людьми. В ноябре очень важно правильно выбирать свое окружение, анализируя людей, встречающихся на пути. Есть несколько способов понять, что человек принесет несчастье. Необходимо обходить стороной негативных личностей. Также звезды не хотят, чтобы Львы ставили себя в жесткие рамки. В работе и бизнесе можно заниматься тем, к чему сильнее всего лежит душа. Это будет неплохой период для смены обстановки, длительных путешествий, поисков новых увлечений.

Дева

Девам в ноябре можно смело уповать на техники материализации мыслей. Звезды помогут этим людям реализовать задуманное и достичь успехов в любом деле. Люди данного Знака наполнятся энергией, силой. Им удастся победить внутреннюю дисгармонию, порожденную проблемами из прошлого. Также ночные светила помогут Девам сгладить внутренние переживания. Если недавно им пришлось расстаться с любимым человеком, они быстро придут в себя. Главное правило успеха в ноябре — нельзя сидеть и ждать у моря погоды. Важно проявлять активность.

Весы

В начале месяца ночные светила активизируют самые ужасные привычки Весов. Переход Венеры в Козерога 5 числа поможет Весам прийти в норму физически и эмоционально. Конец осени для людей этого Знака будет очень благоприятным. Это время больших успехов на финансовом поприще. Ночные светила помогут Весам сгладить внутренние переживания, избавиться от плохих воспоминаний. Чтобы удача не покидала этих людей. Им стоит побороть в себе зависть, а также избавиться от завышенных ожиданий. Важно помнить, что счастье начинается с малого.

Скорпион

Скорпионам стоит избавиться от мыслей, блокирующих энергетику, поскольку у них и без того будут серьезные проблемы на этом фронте. Сил может катастрофически не хватать, как и мотивации. Люди данного Знака в ноябре могут стать более восприимчивыми к чужой оценке. Не нужно переживать из-за чужой критики, потому что люди могут специально пытаться таким образом вывести Скорпионов из себя. В словах окружающих людей будет мало истины. Нужно чаще прислушиваться к внутреннему голосу.

Стрелец

Стрельцам пришло время восстановить энергетический баланс и жизненные силы перед началом зимы. Для этого им стоит помнить о трех важных шагах. В ноябре ожидаются очень мощные потоки информации. Стрельцы смогут узнать много нового о себе, о жизни, о людях. Эти знания окажутся крайне важными в долгосрочной перспективе. В ноябре лучше не наживать врагов. Нужно дружить с людьми и демонстрировать желание сближаться, дружить, помогать. Любые, даже самые малые конфликты, будут забирать кучу сил и времени, что недопустимо.

Козерог

У Козерогов наступает то самое время, когда нужно начинать жить по законам Вселенной. Это поможет им привлечь больше счастья в свою жизнь, избавиться от страхов и комплексов. Звезды хотят, чтобы люди данного Знака расставили правильно свои приоритеты в жизни. Если вторая половинки и семья требуют внимания, нужно обеспечить им близких людей. Если на работе аврал, придется разгребать его. К сожалению, угнаться за двумя зайцами не получится. Придется выбирать, в каком направлении двигаться далее. Переход ко второй задаче стоит совершать только после выполнения первой.

Водолей

У Водолеев ожидается очень насыщенный месяц. Будет много интересных и важных событий. Вселенная постарается помочь этим людям, но для этого придется научиться отличать знаки судьбы от случайных событий по трем важным признакам. Водолеев ждут судьбоносные встречи — как делового, так и любовного характера. Также важно помнить о том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Пускай коллеги и друзья пока самостоятельно разбираются со своими проблемами. Важно сфокусироваться на себе и своих личных неурядицах.

Рыбы

Рыбам стоит как можно меньше общаться с жадными Знаками Зодиака. Такие люди могут пойти на предательство ради наживы. В ноябре лучше не давить на газ до упора. Важно отдыхать и уделять время развлечениям. В любви Рыб ожидает полное взаимопонимание, гармония. Звезды и планеты на их стороне, но не стоит раскрывать свои карты окружающим людям. Важно сохранять в тайне свои планы и амбиции. В противном случае достичь успеха будет намного сложнее. В трудных ситуациях лучше не рисковать. Вселенная поможет с поисками решения.