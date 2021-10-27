Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Вадим Карасев

Состояние 50-летнего Илона Маска приблизилось к 300 миллиардам долларов. Таким образом, основатель компании SpaceX и генеральный директор компании Tesla стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes.





По оценкам Forbes, на момент закрытия торгов в понедельник состояние Маска составило 271,3 миллиарда долларов, что на 41,7 миллиарда долларов больше, чем в пятницу. Это произошло благодаря 13-процентному росту акций Tesla.

До Маска самым богатым человеком в мире был основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос. В начале этого месяца он возглавлял рейтинг Forbes с состоянием в 201 миллиард долларов. По данным на понедельник, его состояние составляет 193 миллиарда долларов.

Когда Forbes впервые начал подсчитывать состояния миллиардеров в 1982 году, самым богатым человеком в Америке был судовой магнат Дэниел Людвиг. Тогда его состояние составляло два миллиарда долларов, что сейчас эквивалентно 5,5 миллиарда долларов.

Основная часть состояния Маска — это 21-процентная доля акций компании Tesla. Он также владеет миноритарной долей акций компании SpaceX, которую он основал в 2002 году. Совсем недавно этот бизнес был оценен инвесторами в 74 миллиарда долларов.





Мариана Панкина