Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Состояние 50-летнего Илона Маска приблизилось к 300 миллиардам долларов. Таким образом, основатель компании SpaceX и генеральный директор компании Tesla стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes.


По оценкам Forbes, на момент закрытия торгов в понедельник состояние Маска составило 271,3 миллиарда долларов, что на 41,7 миллиарда долларов больше, чем в пятницу. Это произошло благодаря 13-процентному росту акций Tesla.

До Маска самым богатым человеком в мире был основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос. В начале этого месяца он возглавлял рейтинг Forbes с состоянием в 201 миллиард долларов. По данным на понедельник, его состояние составляет 193 миллиарда долларов.

Когда Forbes впервые начал подсчитывать состояния миллиардеров в 1982 году, самым богатым человеком в Америке был судовой магнат Дэниел Людвиг. Тогда его состояние составляло два миллиарда долларов, что сейчас эквивалентно 5,5 миллиарда долларов.

Основная часть состояния Маска — это 21-процентная доля акций компании Tesla. Он также владеет миноритарной долей акций компании SpaceX, которую он основал в 2002 году. Совсем недавно этот бизнес был оценен инвесторами в 74 миллиарда долларов.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 27 октября 2021 года
Лунный день сегодня 27 октября 2021 года
Всероссийский открытый урок «Большая семья – Россия!» пройдет 28 октября
Всероссийский открытый урок «Большая семья – Россия!» пройдет 28
Медалисты Дельфийских игр встретились с руководством Минпросвещения России
Медалисты Дельфийских игр встретились с руководством Минпросвещения
В астраханском колледже профессиональных технологий прошли масштабные учения по безопасности
В астраханском колледже профессиональных технологий прошли масштабные
Энергетический вред сахара
Энергетический вред сахара
Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лос-Анджелесе
Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в
"Как бы войнушку не развязали": Лукашенко испугался немецких танков у границы
"Как бы войнушку не развязали": Лукашенко испугался
Жилье элитного класса от компании-застройщика Vesper
Жилье элитного класса от компании-застройщика Vesper
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор признателен Владимиру Путину за внимание к проблемам современной молодёжи
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор признателен Владимиру Путину за
Депутат Метелев призвал своих коллег принять участие в волонтерской акции #МыВместе
Депутат Метелев призвал своих коллег принять участие в волонтерской
Знаки Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2021 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2021 года
Битва платьев: Лорд против Соланж Ноулз
Битва платьев: Лорд против Соланж Ноулз

Топ на сегодня

В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и первый Кубок по рационализаторству и производительности
В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и
Семейные завтраки и прогулки: Наталья Водянова опубликовала новую серию снимков с детьми
Семейные завтраки и прогулки: Наталья Водянова опубликовала новую
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 октября 2021 года
Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза оказался украинским
Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза
Шоколадная фабрика и прогулки: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми провели выходные в Напе
Шоколадная фабрика и прогулки: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми

Еще по теме

Bloomberg назвало самого богатого человека в мире
Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории
Стало известно имя самого богатого человека в мире
Состояние основателя Amazon выросло самыми быстрыми темпами