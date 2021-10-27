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Японская принцесса Мако вышла замуж и лишилась королевского статуса

Японская принцесса Мако вышла замуж и лишилась королевского статуса

Сегодня в Токио состоялась свадьба 30-летней племянницы императора Японии Нарухито принцессы Мако и ее 30-летнего возлюбленного Кея Комуро.

Новоиспеченный супруг Мако не аристократ, поэтому, став его женой, принцесса лишилась королевского титула и перестала быть членом императорской семьи. Несмотря на то что ей в связи с этим полагалась выплата в 1,3 миллиона долларов от японского правительства, она от нее отказалась. Любопытно, что даже в случае развода принцесса не сможет вернуться в королевскую семью. Что интересно, на мужчин из японской императорской семьи такие ограничения не распространяются — они могут жениться на простолюдинках, не лишаясь при этом титула и других преференций.

Принцесса Мако отказалась от официального синтоистского свадебного обряда — пара зарегистрировала свой брак без торжеств.


Кей Комуро и принцесса Мако

Сообщается, что в скором времени супруги переедут в США, где Комуро работает юристом в юридической компании.

Консервативная японская публика выбор принцессы Мако не одобрила — в день свадьбы пары на улицы Токио даже вышли протестующие. Причиной их недовольства стал финансовый скандал вокруг семьи жениха. По слухам, мать Комуро взяла деньги у своего возлюбленного, который собирался на ней жениться, и не стала ему их возвращать. Этот скандал наложил большой отпечаток на эмоциональное состояние принцессы Мако — у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

Принцесса Мако и Кей Комуро познакомились в 2012 году во время учебы в Международном христианском университете в Токио. Официально об их помолвке было объявлено в 2017 году. Свадебное торжество должно было состояться через год после этого, однако они его отложили из-за своей "незрелости". Хотя говорят, что настоящей причиной стал как раз скандал, в который невольно угодил Кей.



От королевского титула ради любви отказалась и принцесса Аяко, двоюродная племянница бывшего императора Японии Акихито. Она тоже вышла замуж за простолюдина, сотрудника судоходной компании Кея Морию. Два года назад у пары родился сын.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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