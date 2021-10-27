Эксперт: "Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации российских вакцин"

Вадим Карасев

Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации российских вакцин. Такое мнение высказал журналист и радиоведущий Армен Гаспарян.

"Эта системная работа началась не сегодня, но с каждым днем набирает все более серьезные обороты и все сильнее напоминает геноцид, проводящийся извне. Иначе зачем были бы нужны все эти показательные отказы признавать российские вакцины, выпады АОКИ против "Спутника" и псевдоэксперты, на каждом углу заявляющие о том, что российские вакцины опасны, недостаточно хорошо исследованы и все тому подобное – все то, что так далеко от правды, но при этом мешает Спутнику получить мировое признание, а также окончательно вакцинировать россиян", - отметил он в своём телеграм-канале.

