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Эксперт: "Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации российских вакцин"

Эксперт: "Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации российских вакцин"

Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации российских вакцин. Такое мнение высказал журналист и радиоведущий Армен Гаспарян. 

"Эта системная работа началась не сегодня, но с каждым днем набирает все более серьезные обороты и все сильнее напоминает геноцид, проводящийся извне. Иначе зачем были бы нужны все эти показательные отказы признавать российские вакцины, выпады АОКИ против "Спутника" и псевдоэксперты, на каждом углу заявляющие о том, что российские вакцины опасны, недостаточно хорошо исследованы и все тому подобное – все то, что так далеко от правды, но при этом мешает Спутнику получить мировое признание, а также окончательно вакцинировать россиян", - отметил он в своём телеграм-канале. 

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По материалам: uposters.ru

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