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Энергетический вред сахара

Энергетический вред сахара

Сахар — это то, что дает нам энергию и силы. С другой стороны, сахар крайне вреден. Речь идет не только о вреде для организма, но и для вашего биополя. Эксперты рассказали, чем вреден этот белый сладкий порошок.


От переизбытка сахара страдают чакры человека. Сахар нужен всем, но в умеренных количествах, поэтому важно помнить о золотой середине. Полный отказ от сладкого — это тоже не всегда хорошо.

В каком случае вредит сахар

Сахар вредит только в том случае, если вы находитесь в зависимости от него. Если вы не можете жить без сахара и злоупотребляете им, то вы очень сильно вредите своему биополю. Как и любая другая зависимость, привычка есть много продуктов с повышенным содержанием сахара, делает вас слабее и лишает вас удачи, здоровья.

Закрытие чакр

Зависимость от сахара способствует закрытию нижних чакр, которые отвечают за здоровье. Это значит, что, если вы не можете победить привычку есть сладкое, вас ждут проблемы с мотивацией, продуктивностью.


Муладхара, угнетенная подобной привычкой, становится малоактивной. Человек начинает из-за этого переедать, теряет умение принимать важные решения быстро и эффективно. Также упадок Муладхары приводит к плохому настроению, к снижению физической активности.

Вторая чакра, страдающая от привычки объедаться сладким, — Свадхистана. Ее неправильная работа приводит к проблемам в отношениях. Человек становится очень негативным, теряет доверие близких. У него пропадает чувство удовлетворенности своей жизнью.

Третья чакра, на которую плохо влияет переизбыток сахара в организме — Манипура. Этот энергетический центр организма отвечает за целеустремленность человека. Именно поэтому любители сахара часто теряют мотивацию, становятся пассивными, ленивыми и вялыми.

Почему заменитель сахара не намного лучше

Сахар, хоть и не встречается в привычном нам виде в природе, является натуральным продуктом. Если вы хотите перейти на употребление сахарозаменителей, то старайтесь выбирать те из них, которые создаются на основе натуральных продуктов. Если есть постоянно искусственные заменители сахара, это тоже отрицательно будет влиять на здоровье и энергетику.

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По материалам: dailyhoro.ru

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