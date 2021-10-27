Кабмин предлагает создать фонд развития военного иннополиса в Анапе

01:22 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1202726-7

Правительство предлагает создать фонд развития военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе, что позволит в форме грантов и беспроцентных займов финансировать проводимые участниками технополиса исследования и работы. Такой законопроект Комитет Госдумы по обороне планирует рассмотреть на заседании 27 октября.

Технополис предназначен для создания и совершенствования вооружения, военной и специальной техники. В нем созданы научно-исследовательские лаборатории, в которых проводят исследования по робототехнике, информационной безопасности, биотехническим системам и технологиям, космическим аппаратам. Там разрабатывают морское, гидрометеорологическое и геофизическое оборудование, оружие, технологии искусственного интеллекта.

Законопроект устанавливает меры господдержки участникам технополиса, создает для них общие условия деятельности. На обеспечение работы технополиса предусмотрены бюджетные ассигнования в виде субсидий. Предусматривается создание фонда развития технополиса, что позволит в форме грантов и беспроцентных займов финансировать исследования. При этом Минобороны будет заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом, находящимся на территории технополиса, без проведения конкурсов или аукционов. Кабмин предлагает установить, что образовательная деятельность там будет осуществляться без обязательного получения лицензии и госаккредитации.

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В правительстве рассчитывают, что принятие законопроекта приведет к росту доходов федерального бюджета, созданию новых рабочих мест, привлечению в инновационную сферу инвестиций, снижению зависимости от импорта высокотехнологичной продукции в машиностроении, химической, фармацевтической, электротехнической, радиоэлектронной промышленности.

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