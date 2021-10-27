"Как бы войнушку не развязали": Лукашенко испугался немецких танков у границы

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опасается начала военного конфликта из-за переброски к границам немецких танков Leopard, принадлежащих польской армии. Общаясь с коллективом Лидской центральной районной больницы в Гродненской области, он рассказал о концентрации сил в районе границы с Польшей.

"Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе — танки, — цитируют его белорусские СМИ. — Ты, Юра (помощник Юрий Караваев — прим.), смотри тут, ты же генерал, кроме всего прочего, что они там творят за пределами".

Лукашенко сам в августе перебрасывал из Витебска в Гродно воздушно-десантную бригаду, опасаясь нападения Запада. Теперь аналогичные действия НАТО вызывают у него тревогу. Всего у границ будут размещены 2,5 тысячи польских солдат.

Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь.

Как сообщал Ruposters, ранее белорусский президент "по-христиански" предложил электроэнергию Украине и Литве.