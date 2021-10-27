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Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект об отмене доверенностей

Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект об отмене доверенностей

11:12  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 925860-7



Информацию об отмене нотариальных и простых доверенностей хотят объединить в единой информационной системе. Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении.

Изменения в Гражданский кодекс, внесенные группой депутатов, приняты в первом чтении 6 апреля. Законопроект унифицирует нормы Гражданского кодекса об отмене доверенностей. Речь идёт о нотариальных документах и о простых доверенностях в письменной форме, а также о доверенностях, заключённых с использованием технических или электронных средств.

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Согласно Гражданскому кодексу, сейчас необходимо извещать об отмене доверенности человека, которому этот документ был выдан, а также третьих лиц, которым он должен был предъявлять его. Для каждого из указанных способов предусмотрены свои правила и сроки отмены действия документа. Законопроект предлагает установить норму, по которой сведения об отмене доверенности могут быть внесены в реестр распоряжений об отмене таких документов. Этот реестр будут вести в электронном формате в порядке, установленном законодательством о нотариате.

Все сведения обо всех отмененных доверенностях будут собраны в одной информационной системе. Новые нормы позволят упростить гражданский оборот и сделать его менее рискованным.


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Ко второму чтению к законопроекту предложили две поправки. Первая направлена на то, чтобы оставить в законодательстве возможность публиковать данные об отмененных доверенностях, в том числе в официальном издании, в котором публикуются сведения о банкротстве. Вторая поправка устанавливает срок вступления новации в силу с 29 декабря 2021 года.



#госуслуги


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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