Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лос-Анджелесе

Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лос-Анджелесе

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Пабло Ларраина "Спенсер", представлять который пришла и исполнительница главной роли Кристен Стюарт. Для выхода в свет актриса выбрала наряд Chanel из короткого топа, который подчеркнул ее упругий пресс, и юбки в пол с черным бантом.





Кристен Стюарт и Пабло Ларраин

На красной дорожке Кристен рассказала, что сыграть человека, который оставил после себя такое наследие и которым она всегда восхищалась, было для нее чем-то особенным.

Мы делали этот фильм с любовью. Единственная причина, по которой мы сделали этот фильм, заключается в том, что человек, которого мы никогда не сможем узнать, оказал на нас большое влияние, и мы все еще говорим о Диане. Быть тем человеком, кто сыграл Диану, — это очень личное для меня,

— отметила Стюарт.



Премьера фильма "Спенсер" состоялась на Венецианском кинофестивале в минувшем сентябре.

В российский прокат фильм выйдет 9 декабря.

В фильме рассказывается о рождественских каникулах королевской семьи в резиденции в Сандрингеме в 1991 году. Именно там принцесса Диана приняла решение о разводе со своим мужем принцем Чарльзом.

Стюарт рассказывала, что во время работы над фильмом она испытывала особенные эмоции и так прониклась своей героиней, что теперь часто о ней думает.

Было что-то особенное в том, что я была так поглощена ею в течение этих шести месяцев. Я ощущала какую-то стихийную энергию,— отмечала она.


Джек Фартинг и Кристен Стюарт

Посмотреть новый фильм с Кристен Стюарт также пришли Эмма Робертс, Адриана Лима с бойфрендом Андре Л III, бывшая возлюбленная Кары Делевинь Эшли Бенсон и Мария Бакалова.


Эмма Робертс
Адриана Лима
Адриана Лима и Андре Л III
Эшли Бенсон


Мария Бакалова
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лос-Анджелесе
Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в
"Как бы войнушку не развязали": Лукашенко испугался немецких танков у границы
"Как бы войнушку не развязали": Лукашенко испугался
Жилье элитного класса от компании-застройщика Vesper
Жилье элитного класса от компании-застройщика Vesper
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор признателен Владимиру Путину за внимание к проблемам современной молодёжи
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор признателен Владимиру Путину за
Депутат Метелев призвал своих коллег принять участие в волонтерской акции #МыВместе
Депутат Метелев призвал своих коллег принять участие в волонтерской
Знаки Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2021 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2021 года
Битва платьев: Лорд против Соланж Ноулз
Битва платьев: Лорд против Соланж Ноулз
Полезные свойства мандрагоры и сферы её применения
Полезные свойства мандрагоры и сферы её применения
Wildberries начал тестирование беспилотников для доставки заказов
Wildberries начал тестирование беспилотников для доставки заказов
Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России
Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинули на
Стрижка ногтей по лунному календарю в ноябре 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в ноябре 2021 года
Полномочия Меркель истекли после 16 лет правления
Полномочия Меркель истекли после 16 лет правления

Топ на сегодня

В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и первый Кубок по рационализаторству и производительности
В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и
Семейные завтраки и прогулки: Наталья Водянова опубликовала новую серию снимков с детьми
Семейные завтраки и прогулки: Наталья Водянова опубликовала новую
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 октября 2021 года
Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза оказался украинским
Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза
Шоколадная фабрика и прогулки: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми провели выходные в Напе
Шоколадная фабрика и прогулки: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми

Еще по теме

Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лондоне
В сети появился трейлер фильма "Спенсер" о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли
Вышел новый трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
В сети появился постер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы