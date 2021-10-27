Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Пабло Ларраина "Спенсер", представлять который пришла и исполнительница главной роли Кристен Стюарт. Для выхода в свет актриса выбрала наряд Chanel из короткого топа, который подчеркнул ее упругий пресс, и юбки в пол с черным бантом.

















Кристен Стюарт и Пабло Ларраин

На красной дорожке Кристен рассказала, что сыграть человека, который оставил после себя такое наследие и которым она всегда восхищалась, было для нее чем-то особенным.

Мы делали этот фильм с любовью. Единственная причина, по которой мы сделали этот фильм, заключается в том, что человек, которого мы никогда не сможем узнать, оказал на нас большое влияние, и мы все еще говорим о Диане. Быть тем человеком, кто сыграл Диану, — это очень личное для меня,

— отметила Стюарт.









Премьера фильма "Спенсер" состоялась на Венецианском кинофестивале в минувшем сентябре.

В российский прокат фильм выйдет 9 декабря.

В фильме рассказывается о рождественских каникулах королевской семьи в резиденции в Сандрингеме в 1991 году. Именно там принцесса Диана приняла решение о разводе со своим мужем принцем Чарльзом.

Стюарт рассказывала, что во время работы над фильмом она испытывала особенные эмоции и так прониклась своей героиней, что теперь часто о ней думает.

Было что-то особенное в том, что я была так поглощена ею в течение этих шести месяцев. Я ощущала какую-то стихийную энергию,— отмечала она.





Джек Фартинг и Кристен Стюарт

Посмотреть новый фильм с Кристен Стюарт также пришли Эмма Робертс, Адриана Лима с бойфрендом Андре Л III, бывшая возлюбленная Кары Делевинь Эшли Бенсон и Мария Бакалова.





Эмма РобертсАдриана ЛимаАдриана Лима и Андре Л IIIЭшли Бенсон





Мария БакаловаМариана Панкина