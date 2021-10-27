Кузнецова: решения о назначении Львовой-Беловой детским омбудсменом ждали многие

22:11 Автор: Светлана Заверняева

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на своей странице в социальной сети Facebook выразила удовлетворение в связи решением президента о назначении детского омбудсмена, отметив, что этого решения ждали многие. Она выразила надежду, что на новом посту Мария Львова-Белова продолжит начинания, которые были наработаны в регионах, и приумножит успехи.

27 октября президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребёнка в РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Срок полномочий экс-парламентария в новой должности составит пять лет. Указ вступает в силу со дня его подписания. Место омбудсмена освободилась после перехода в Госдуму Анны Кузнецовой.

«Этого решения ждали многие — коллеги в регионах, правозащитники. Мария Львова-Белова — многодетная мама, она моя землячка, мы знакомы давно, еще в Пензе мы вместе начинали благотворительную деятельность», — написала Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы выразила надежду, что её преемница продолжит все те начинания, которые были наработаны с коллегами — уполномоченными по правам ребёнка в регионах, экспертами, общественными организациями и приумножит успехи. Экс-омбудсмен также заверила, что со своей стороны готова оказать помощь и содействие.

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Мария Львова-Белова — мать и опекун 22 детей, из них пятеро — кровных, четверо приёмных, 13 молодых ребят — под опекой. Она является инициатором и руководителем реализации ряда благотворительных проектов по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Входила в состав общественных палат РФ и Пензенской области. С 2020 года представляет в Совете Федерации Пензенскую область. До назначения на пост детского омбудсмена была членом Комитета Совфеда по социальной политике.

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