Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Лучшие работы школьников в сфере инноваций выбрали в «Сколково»

Лучшие работы школьников в сфере инноваций выбрали в «Сколково»

Лучшие работы школьников в сфере инноваций выбрали в «Сколково»

Федеральный конкурс детских технологических проектов Sk KidsChallenge 2021 завершился в «Сколково».

Его цель – вовлечение школьников в технологическое предпринимательство и знакомство с инновационной экосистемой «Сколково». В этом году фестиваль проходил во второй раз. Партнерами Sk KidsChallenge 2021 стали более 50 технологических и образовательных компаний.

Всего организаторы получили 1200 работ из 63 регионов в 12 направлениях. Школьники представили идеи в различных инновационных сферах – от музыкального программирования до разработки транспорта будущего. Финалистами стали 30 проектов в пяти номинациях двух возрастных категорий: 7–10 и 11–14 лет. Жюри конкурса определило десять победителей Sk KidsChallenge 2021.

В частности, лучшим ИТ-проектом признано приложение для занятий спортом, которое имеет опции запуска секундомера, разминки с описанием действий и режимом тренировки; программа сама задает упражнения и засекает время на их выполнение. Лучшим 3D-проектом стала 3D-модель электропоезда, который способен разгоняться до 700 км/ч, а также имеет все необходимые элементы для безопасного передвижения.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

СМИ: полковника МВД подозревают в поджоге машины соседа
СМИ: полковника МВД подозревают в поджоге машины соседа
В Грозном начал работу Окружной форум для педагогов
В Грозном начал работу Окружной форум для педагогов
В «Смене» разработают проект искусственного интеллекта
В «Смене» разработают проект искусственного интеллекта
Лучшие работы школьников в сфере инноваций выбрали в «Сколково»
Лучшие работы школьников в сфере инноваций выбрали в «Сколково»
5000 заявок поступили на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»
5000 заявок поступили на участие во Всероссийском профессиональном
Елизавета Боярская, Максим Матвеев и другие на премьере сериала "Седьмая симфония" в Санкт-Петербурге
Елизавета Боярская, Максим Матвеев и другие на премьере сериала
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммунальных платежах
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммунальных
Оксана Акиньшина опубликовала редкие фотографии своих детей
Оксана Акиньшина опубликовала редкие фотографии своих детей
Эксперт: "Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации российских вакцин"
Эксперт: "Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации
Школьники Ивановской области смогут выбрать профессию при помощи онлайн-тестов
Школьники Ивановской области смогут выбрать профессию при помощи
В новом сезоне премия IT-проектов «Цифровые вершины» объединит 11 номинаций
В новом сезоне премия IT-проектов «Цифровые вершины» объединит 11
Учителя и воспитатели считают свою работу призванием
Учителя и воспитатели считают свою работу призванием

Топ на сегодня

Семейные завтраки и прогулки: Наталья Водянова опубликовала новую серию снимков с детьми
Семейные завтраки и прогулки: Наталья Водянова опубликовала новую
Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза оказался украинским
Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза
В Словении придумали способ для ЕС обрести энергонезависимость
В Словении придумали способ для ЕС обрести энергонезависимость
Светлана Лобода, жена Моргенштерна, Нино Нинидзе и другие приняли участие в модном показе
Светлана Лобода, жена Моргенштерна, Нино Нинидзе и другие приняли
Создаем лучшую версию себя: простые рекомендации, как повысить внутренние вибрации
Создаем лучшую версию себя: простые рекомендации, как повысить

Еще по теме

Более 200 столичных школьников стали победителями и призерами конкурса исследовательских и проектных работ
Больше 200 педагогов из 50 регионов России приняли участие в федеральной Школе наставников «Сколково»
«Сколково» и «Башнефть» договорились о разработке перспективных технологий
«ВЭБ Инновации» профинансируют резидентов «Сколково» на сумму до 3 млрд рублей