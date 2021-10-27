Лучшие работы школьников в сфере инноваций выбрали в «Сколково»

Федеральный конкурс детских технологических проектов Sk KidsChallenge 2021 завершился в «Сколково».

Его цель – вовлечение школьников в технологическое предпринимательство и знакомство с инновационной экосистемой «Сколково». В этом году фестиваль проходил во второй раз. Партнерами Sk KidsChallenge 2021 стали более 50 технологических и образовательных компаний.

Всего организаторы получили 1200 работ из 63 регионов в 12 направлениях. Школьники представили идеи в различных инновационных сферах – от музыкального программирования до разработки транспорта будущего. Финалистами стали 30 проектов в пяти номинациях двух возрастных категорий: 7–10 и 11–14 лет. Жюри конкурса определило десять победителей Sk KidsChallenge 2021.

В частности, лучшим ИТ-проектом признано приложение для занятий спортом, которое имеет опции запуска секундомера, разминки с описанием действий и режимом тренировки; программа сама задает упражнения и засекает время на их выполнение. Лучшим 3D-проектом стала 3D-модель электропоезда, который способен разгоняться до 700 км/ч, а также имеет все необходимые элементы для безопасного передвижения.